Pri jelenej zveri sa objavujú zriedkavejšie, súvisí to aj s obdobím jej lovu. Pri danieloch ich odborná literatúra uvádza, ale nálezy v našich podmienkach bývajú sporadické. O strečkoch sme už v PaR písali, preberajú sa pri príprave uchádzačov o prvý poľovný lístok, pri výučbe odborných predmetov, aj v záverečných prácach študentov Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Najviac vieme o strečkoch pri srncoch. O ich patogénnom vplyve, vývine (ontogenéze) a štádiách lariev, kukiel a rojení dospelých imág. Pre srnčiu zver je špecifický na Slovensku najhojnejší strečok hltanový (Cephenemyia stimulator).

Do rodu Cephenemyia patrí aj strečok červenohlavý (Cephenemyia auribarbis), ktorý cudzopasí najmä na jelenej zveri a oproti predošlému je menej početný. Strečky hltanové sa podľa rôznych autorov pária od júna do októbra a strečky červenohlavé v máji a v júni. Strečok sivočierny (Pharyngomyia picta) parazituje na jeleňovi lesnom a iných druhoch cervidov, vrátane ázijských a losa. Sezónu má od mája do konca augusta. Údaje o cykle nosohltanových strečkov sa v literatúre rôznia. S ich nálezmi pri jelenej zveri (obr. 1) za súčasnej legislatívy to tiež nie je jednoznačné.

Mimoriadna príležitosť

Z histórie výkonu práva poľovníctva na našom území vyplýva, že prevažnú časť roka mal jeleň legislatívou stanovený čas ochrany, podobne kategória jeleníc a jelenčiat. Ako príklad (obr. 2) uvádzame Nariadenie Krajinského prezidenta v Bratislave z 20. decembra 1935 č. 370.729/14. Ide o originálnu tlač na vnútornej strane zachovaného Loveckého lístka platného od 1. augusta 1937 do 31. júla 1938. Nedá sa v tejto situácii opomenúť Zákonný článok XX/1883 o poľovke (poľovníctve) z roku 1883. Túto na svoju dobu modernú právnu normu s niektorými ustanoveniami o čase lovu a ochrane zveri prebrala čiastočne poľovnícka legislatíva prvej Československej republiky.

