Rád by som nadviazal na mimoriadne odborný a trefný príspevok Ing. Dušana Krajniaka, PhD., v PaR č. 3/23 postrehmi priamo z horských jeleních revírov. Treba podčiarknuť, že súčasné poľovníctvo sa degraduje a zužuje len na znižovanie stavov raticovej zveri, pričom veľmi dobre vieme, že jej pre­množenie je výsostne regionálne.

Z akého dôvodu chceme riešiť premnoženie raticovej zveri na Slovensku celoplošne? Poľujeme už 24 hodín denne, 12 mesiacov a 365 dní v roku a výsledok nezodpovedá očakávaniam pri navrhnutých opatreniach. Tam, kde je to vypuklé, čo sa týka pre­množenia raticovej zveri, to treba riešiť v súčinnosti s poľovníckym hospodárom, lesným úradom a MPRV SR. Je neodborné zaťahovať do tohto problému celé Slovensko. Aký signál sme vyslali laickej verejnosti a mladším kolegom umožnením nesprávnych a zakázaných spôsobov lovu, kde sa stratila nami deklarovaná starostlivosť o zver a životne dôležitý pokoj v revíri? Veľmi dobre vieme, že pokoj v revíri je viac ako potrava a že platí s tým súvisiaca priama úmera pokoja so škodami spôsobenými zverou.

Pochybný parameter



V porovnaní s okolitými štátmi nám v chove a starostlivosti o jeleniu zver ušiel vlak. Na Slovensku máme katastrofálny pomer pohlaví jelenej zveri, ktorý je alfou a omegou genetiky, nehovoriac o jej nevyhovujúcej vekovej štruktúre. Skutočne potrebujeme celoplošne loviť jelene do 28. februára, tesne pred zhodením parožia?! Máme takú kvalitu jeleňov, že si môžeme dovoliť loviť geneticky dobre založené jelene len na základe toho, že nedosahujú potrebnú a v teréne ťažko merateľnú dĺžku parožia? Keď má jeleň veľa výsad, ťažko dosiahne aj „tabuľkové“ dĺžky kmeňov. Na Slovensku máme možno dva revíry, kde si to môžeme dovoliť.

Lov jeleňa si vyžaduje úctu, rešpekt a odbornosť. Zdroj: Archív autora

Ako člen hodnotiteľskej komisie som dlhé roky svedkom, že veľmi dobre založené jelene končia ako výradové z dôvodu nedosiahnutia parametrov dĺžok kmeňov o dva či tri centimetre. Považujem to za veľmi neodborné. Za oveľa odbornejšie považujem posúdenie chovnosti jeleňa podľa hrúbky parožia. Dobre založený jeleň má na prvý pohľad ľahšie rozpoznateľný parameter – práve hrúbku parožia, na rozdiel od dĺžky. V praxi nám veľmi dobre pomáha porovnanie hrúbky parožia podľa ucha jeleňa. Hrúbky parožia priamo súvisia s hmotnosťou, sú rozhodujúcimi parametrami pri bodovaní trofejí.

Aj jelenčatá?

Čo sa týka lovu samičej jelenej zveri, je to správna cesta, no nedá sa znovu súhlasiť s lovom jelenčaťa do 31. marca. Jelenča v tom období v horských jeleních revíroch (1 000 m n. m.) ledva stojí na nohách a my ho máme loviť? Navyše jelenčatá sú s gravidnými jelenicami, ktorým vytvárame obrovský stres. Nehovoriac o starostlivosti o zver v tomto období, ktorú sme doteraz hrdo prezentovali pred verejnosťou. Čas lovu zveri stanovený zákonom o poľovníctve je dostatočný. Tam, kde nestačí, to treba riešiť odborne a hlavne neprenášať opatrenia do všetkých revírov.

Autor: Cyril Bábeľa