S priateľom Ladislavom Megy­gyesim sme vyrazili do severnej časti nášho revíru, kde susedíme s PZ Sečinky a PZ Les Plášťovce. Bol prvý augustový týždeň a srnčia ruja v plnom prúde. Pre teplo sme odchod zo Šiah naplánovali až na 17. hodinu. Vzali sme si zopár fliaš vody, ktorú sme povinne popíjali. Plecniaky a pušky sme odložili do kútov kazateľnicového posedu a čakali. Asi po polhodinke sa objavila srna so srnčaťom. Pokojne sa popásali takmer pod posedom a smerovali k susedom.

Po štvrťhodinke sa pomaly vracali späť. Utešený pohľad. Srnce sme doposiaľ nevideli ani na druhej strane lúčky. Lacko aj poznamenal, že sem chodieva často, ale srnce tu nevidel. Nič to, pomyslel som si. Srnčiu zver považujem za ozdobu revíru. Máme jej dostatok, hoci v posledných rokoch trošku ubúda. V našom aj v susednom revíri je hojne danielej zveri, ktorá ju zrejme vytláča nižšie do polí, blízko dedín a obcí.

Na kraji lesa sa objavila ďalšia srna. Bola sama a prichádzala k nám. Azda teraz by sa mohol ukázať aj nejaký „fešák“. Po chvíli som Lackovi povedal, nech to všetko sleduje, že ja sa na niekoľko minút „natiahnem.“ Po desiatich minútach môjho jemného „chrapkania“ (to tvrdil Laci) ma jemne chytil za ruku a potichu upozornil: „Pišta, vstávaj, za mladou srnou prichádza z lesa srnec gombičkár.“ A skutočne, srnček s nízkymi a nerovnako dlhým kmienkami sa priblížil k srne. Akoby sa len pozdravili, potom sa spočiatku miernym tempom rozbehli a po krátkom čase začali robiť čertovské kolá.

