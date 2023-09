Cieľom zodpovedného poľovníckeho umiestnenia zásahu je rýchle usmrtenie zveri, aby netrpela a súčasne, aby sa zachovala kvalita diviny. Aj počet a umiestnenie strelných rán, použitý kaliber a typ strely totiž vplývajú na obsah bakteriálnych zárodkov v divine a jej trvanlivosť.

Na Vyššej federálnej lesníckej škole v rakúskom Bruck an der Mur (Štajersko) vypracovali štúdiu zameranú na stupeň znečistenia diviny a finančnú stratu vplyvom polohy zásahu. K dispozícii mali 59 úlovkov srnčej, 63 jelenej a 43 kamzíčej zveri. Nás budú zaujímať hlavne výsledky súvisiace so srnčou a jeleňou zverou. Skúmali zásahy na komoru, do brušnej dutiny a do chrbta. Ako devalvovali (znížili hodnotu) diviny, znázorňujú priložené obrázky.

Zníženie hodnoty diviny po zásahu srnčej zveri na komoru, do brušnej dutiny a do chrbta Zdroj: Archív autora

V prípade srnčej zveri „devalvácia“ diviny pri zásahu do chrbta dosiahla 28 percent, pri zásahu do brušnej dutiny 15 percent a pri zodpovednom poľovníckom zásahu na komoru 9 percent. Takže napríklad za predpokladu ceny uloveného srnca 100 eur by zásah na chrbát viedol k strate asi 28 eur, zásah do brušnej dutiny k strate 15 eur a pri správnom poľovníckom zásahu na komoru by bola strata 9 eur...

Autor: Ján Krnáč

Viac sa dozviete v č. 9/2023 mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo.