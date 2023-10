Takto sa to nerobí, píšu rozhorčení rybári.

Takto sa to nerobí

V rybárskom revíri Poprad č.9, ktorý obhospodaruje MO SRZ Svit, sa stavbári v čase neresu a inkubácie ikier lipňa tymianového pustili do búrania starého mosta pri obci Spišská Teplica. Hlavný rybársky hospodár Miro Antal nám zaslal rozhorčený komentár.

Akciu s rybármi vraj neprerokovali. Mostovku zhodili do toku a zbíjačkou ju rozbíjali na menšie kusy priamo vo vode. Ako vidno, napriek možnostiam modernej techniky sa niektoré mosty u nás stále likvidujú ako pred desiatkami rokov. Existujú pritom riešenia, keď sa pri búraní mosta do vody nedostane takmer žiadny stavebný odpad. Je totiž odstraňovaný bez dlhodobého pojazdu buracej techniky v koryte, napríklad z "lešenia" pod mostovkou, tak ako to príkladne naplánovali na Ondave pri Miňovciach.

Stanislav Géci