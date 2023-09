Sumčeka čierneho, ktorý nie je v Európe pôvodný, priviezli pokusne do Maďarska a Rumunska. Unikol do voľnej vody a postupne sa rozširoval Dunajom a Tisou. Vyznačuje sa vlastnosťami, ktoré z neho robia typickú inváznu rybu.

Veurópskych vodách sa vyskytuje okolo 25 percent introdukovaných rýb a ich výskyt je na vzostupe. Dostali sa k nám najmä na dekoratívne a akvaristické účely či na spestrenie rekreačného rybolovu. Nebezpečne sa však rozšírili. Medzi významné invázne druhy patria sumčekovité (Ictaluridae), z nich je v Európe najrozšírenejší sumček čierny (Ameiurus melas).

HNEDÝ A ČIERNY

V našej ichtyofaune sme doteraz poznali iba dvoch zástupcov čeľade sumcovitých, a to sumce a sumčeky. V tieni sumcov zostával jediný zástupca sumčekov, sumček hnedý (Ictaurus nebulosus), často nazývaný sumček americký. Tento v našich končinách nepôvodný druh bol dovezený zo Severnej Ameriky a v roku 1890 ho vysadili ako chovnú rybu aj akvaristi. Prenikal do niektorých stojatých vôd. Postupne sa jeho populačná explózia zastavila, v mnohých lokalitách dokonca úplne vymizol. V súčasnosti sa vyskytuje skôr vzácne. Medzi ďalších prišelcov patrí sumček čierny (Ictaurus melas). Bol privezený do Maďarska a Rumunska. Unikol do voľnej vody a postupne sa rozširoval Dunajom a Tisou. Prvýkrát opísal nález na východnom Slovensku v roku 1990 Ján Koščo. Udomácnil sa a v súčasnosti sa invázne rozširuje. Sumček čierny je zaujímavý najmä svojím spôsobom rozmnožovania. Príležitosť stretnúť a fotografovať úplne nový druh ryby v našich vodách sa nevyskytuje často.

