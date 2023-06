Zvoliť tú správnu veľkosť nástrahy, aby sa do nej ryba pustila, je ozaj umenie. Je zrejmé, že iné to bude pri love ostriežov a iné pri love šťúk či sumcov. Okrem toho treba rátať s tým, že sú obdobia, keď aj 20-centimetrové ostrieže neváhajú zaútočiť na nástrahu, ktorá tvorí hoc polovicu ich tela. A naopak, že sú zasa dni, keď rekordné sumce akoby nelogicky „zbierajú“ takmer poterové veľkosti rybiek. Hovorím z vlastnej skúsenosti.

Zážitok 1

V čase, keď to zákon ešte dovoľoval, som pozoroval ako rybár zakotvený na pramici uprostred rieky lovil, takzvane, na poloťažko. Koncový systém na jeho udici tvorilo okrúhle olovko do 15 gramov a na obyčajnom jednoháčiku mal napichnuté tri nástrahové rybky do piatich centimetrov. Skôr to pripomínalo lov sumcov na pijavice. Drobné rybky napichol tak, aby ostali čo najdlhšie živé a tie vytvárali svojím pohybom efekt ako chápadlá chobotnice. V pravidelných intervaloch mu na ne brali pekné zubáče.



Pokračovanie na druhej strane...