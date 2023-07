➠ jeleň lesný

jelenica od 1. 4. do 31. 7. 2023,

jeleň I. veková trieda (jednoročný)

od 1. 4. do 31. 7. 2023,

➠ daniel škvrnitý

danielica od 1. 4. do 31. 7. 2023,

daniel I. veková trieda (jednoročný)

od 1. 4. do 31. 8. 2023,

➠ muflón lesný

muflónica od 1. 4. do 31. 7. 2023,

muflónča od 1. 4. do 31. 7. 2023,

muflón všetky vekové triedy

od 1. 4. do 31. 7. 2023.

Výnimky zo zákazu

Ministerstvo zároveň zároveň v rámci svojej kompetencie povolilo výnimky z niektorých zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu raticovej zveri v období od 19. 12. 2022 do 31. 12. 2023. Plné znenie výnimiek nájdete na www.mpsr.sk.