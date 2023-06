Existencia hlucháňa u nás závisí od existencie prirodzených horských smrekových lesov na severe Slovenska. Tie však čelia klimatickým zmenám, ktorých prejavom sú extrémne teplotné výkyvy. Smreky masívne usychajú, opakujú sa veterné kalamity. Pôsobením vetra, sucha, hmyzu a ostatných prírodných činiteľov sa väčšina týchto lesov zmenila na nepoznanie. Úbytok prirodzeného prostredia slovenského hlucháňa zavŕšilo spracovanie dreva a následná obnova porastov, ktoré dočasne premenili jeho pôvodné pôsobiská na mladiny.

JAR

Do širokého komplexu faktorov, ktoré majú za následok pokles populácie hlucháňa, patrí nízka reprodukcia a vysoký úhyn mladých jedincov v prvom roku života. Na jar a začiatkom leta stoja za ich vysokou úmrtnosťou extrémne teplotné rozdiely. Z výskumov realizovaných v alpskej oblasti vyplynulo, že významným faktorom ovplyvňujúcim prežitie kuriatok je aj dostupnosť potravy pre sliepku v čase kladenia vajec, ktorá závisí od množstva starej snehovej pokrývky. Tento faktor je pravdepodobne pre prežitie kuriatok ešte o čosi významnejší ako výkyvy počasia v druhej polovici mája, teda v prvých dňoch a týždňoch po vyliahnutí. Dôležitá je preto ochrana nižšie položených lokalít výskytu hlucháňa. V týchto polohách sa totiž kratšie udrží sneh a skôr sa tu rojí hmyz.

Nie je schopný dlhších preletov, zdravá genetika si žiada prepojenosť populácií. Pavol Lenko

LETO A JESEŇ

Vegetačné obdobie je kľúčové pre jeho prežitie. Leto a začiatok jesene charakterizuje hojnosť potravy pre vyvíjajúce sa mladé hlucháne. Napriek tomu sa len pätina z nich dožije jesene. Mladé jedince rovnakého veku, no často rôzne podľa pohlavia, sa začiatkom jesene spájajú do menších kŕdľov. Platí, že viac očí zaručí lepšiu ochranu a nerušený príjem potravy. Mladé pri vyrušení unikajú koordinovane, hoci to niekedy tak nepôsobí. Nízko pri zemi postupne odlietajú na miesta, ktoré dôverne poznajú. Adaptácia na život v optimálnom prostredí je im vrodená a zároveň sa vyvíja. Ide o prispôsobovanie sa, ktorého základom je stotožnenie sa s lokalitou, v ktorej sa cítia bezpečne. No vo vegetačnom období skúmajú aj nové miesta, nezriedka i v širšej oblasti, kde by ako dospelé mohli viesť nerušený samotársky život.

Predátory Predácia síce predstavuje prirodzený proces, no môže byť významná pre prežitie izolovaných populácií. Vzťah medzi predátorom a korisťou je akýsi druh súťaže, v rámci ktorej neúspech predátora vedie k poučeniu potenciálnej koristi. Korisťou predátorov sú najmä kuriatka a na zemi hniezdiace alebo vodiace sliepky, rovnako mladé a dospievajúce jedince. Pri výskumoch prirodzených znášok v Nórsku zistili, že najväčšie škody spôsobila líška a krkavcovité vtáky. Kontroly sedemdesiatich piatich hniezd v rámci výskumu v našich podmienkach ukázali, že viac ako šesťdesiat percent z nich bolo zničených. Takmer tridsiatimi percentami sa na tom podieľali líšky, kuny a lasicovité šelmy. Necelými desiatimi percentami diviaky a tromi percentami medveď. Z vtákov najviac sojka a krkavec – necelými dvadsiatimi percentami. V Poľsku pripadli dve tretiny predácie na líšku.

