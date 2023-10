V lete jeho výskyt potvrdili aj pri slovenských hraniciach v Maďarsku. Podľa EÚ ide o vysoko rizikový cudzokrajný druh, ktorý môže ohroziť biodiverzitu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Sršeň ázijský, invazívny druh hmyzu, ktorý sa špecializuje na lov včiel, bol vo štvrtok 5. októbra nájdený v Plzni. Ide o prvý potvrdený výskyt v ČR. Kľúčové teraz je, aby sa nešíril ďalej," uviedli českí ochranári s tým, že je nutné okamžite zlikvidovať hniezda.

Ak by sa situácia podcenila, mohli by sa podľa nich tieto sršne v krajine usadiť natrvalo. Žiadajú preto ľudí, aby podozrivé prípady hlásili. "Sršeň ázijský sa dokáže rýchlo šíriť, takže je dôležité, aby boli podozrenia na jeho výskyt hlásené AOPK ČR, ktorá overí, prípadne ďalej zaistí v spolupráci s Hasičským záchranným zborom likvidáciu hniezd," dodali ochranári.

Podľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR tento druh sršňa ohrozuje opeľovače i včelárov, pretože napáda včelstvá a má tendenciu obsadzovať včelíny. Európske včely sa proti nemu nedokážu brániť. Zároveň znehodnocuje ovocie a predstavuje tiež potenciálnu hrozbu pre alergikov, dodala ŠOP SR.

Do Európy bol zavlečený pred 20 rokmi, keď sa so zásielkou tovaru z východnej Ázie dostal do Francúzska. Odvtedy sa šíri po západnej Európe a tento rok sa prvýkrát objavil aj v Maďarsku. Sršeň ázijský je menší ako sršeň obyčajný, je tmavší a má žlté konce končatín. Hniezda si robí najčastejšie vysoko v korunách listnatých stromov, v budovách a výnimočne aj v zemi.