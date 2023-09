Slimáky spia, no inak

Slimáky sú vytrvalci. Vydržia dlho nespať, ale potom to dobehnú vo veľkom štýle. Je úžasné, že ak si to vyžaduje situácia, spia aj celé mesiace. V suchých a inak drsných podmienkach sa slimáky prepínajú do dvoch rôznych režimov hibernácie. Jedným z nich je normálny zimný spánok, ktorým sú známe aj iné zvieratá. Druhý sa nazýva „estivácia“, ku ktorej dochádza počas leta a umožňuje slimákom prespať tie najhorúcejšie a najnepríjemnejšie mesiace.