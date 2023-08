Zvláda váš psík samotu tragicky? Začnite robiť TÝCHTO 5 vecí a opúšťajte domov bez výčitiek! Foto: Shutterstock

Svojho psa rozhodne milujete, ale nemôžete byť s ním 24 hodín denne. Ak váš psík šteká a zavýja, keď ste preč, je to problém najmä vtedy, ak bývate v bytovke. Avšak, je to aj veľký problém pre vášho chlpáča, pretože tým veľmi trpí a je vo veľkom strese. Ako mu ale pomôcť, aby to sám doma zvládol?