Majiteľka francúzskeho buldočka bola na ceste na dovolenku, keď dostala od zamestnancov leteckej spoločnosti informáciu, že jej miláčik s ňou nemôže nastúpiť na palubu. Hoci argumentovala, že jej pes je emocionálne podporné zviera, nemala s ním šťastie. Riešením bolo umiestniť psíka do prepravky. No namiesto toho, žena urobila nepochopiteľné rozhodnutie - opustila ho na parkovisku a odletela.

Buldoček bol nájdený osamelý a opustený, čakajúc v kočíku, len s nádejou, že sa jeho majiteľka vráti. Našťastie, policajné oddelenie okresu Allegheny píska našlo, a správu o náleze zverejnilo na sociálnej sieti Twitter, čo vyvolalo obrovský ohlas. Vďaka čipu, ktorý mal pes, vedeli zistiť viac o jeho majiteľke, no kontaktovať ju sa nepodarilo, píše portál Indipendent.

Woman abandons her French bulldog at the airport after being told she couldn't take her pet onboard without a crate https://t.co/rYSQ3Vyu4fpic.twitter.com/tO9ilK936V