Svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris) je reliktom poslednej doby ľadovej. Ide o samostatný poddruh vysokohorského hlodavca, svišťa vrchovského, vyskytujúceho sa okrem Álp a Karpát (Vysokých, Belianskych a Západných Tatier) v Pyrenejach a vo Schwarzwalde. Svište hibernujú pol roka v pravom zimnom spánku v norách vystlaných voňavými bylinami a vo zvyšku roka musia stihnúť vyviesť mláďatá a vytvoriť si dostatočne hrubú vrstvu podkožného tuku, aby sa na jar vôbec prebudili z hibernácie podobnej klinickej smrti. Leto je jediné ročné obdobie, počas ktorého sú plne aktívne, keďže časť jari, zimu a časť jesene prespia.

ZACHOVANIE RODU

Svište sú po prebudení zo zimného spánku vychudnuté a podchladené, preto sprvu posedávajú na balvanoch a vyhrievajú sa na jarnom slniečku. Zázračne rýchlo sa však zotavia a nastane pre ne čas lásky. V rodinnej kolónii sa môže rozmnožovať len dominantný alfa pár (rodičia). Pohlavne dospelí potomkovia, vo veku dvoch rokov, sa môžu oddeliť a založiť si vlastnú kolóniu, ak si nájdu vhodného partnera. Samica porodí začiatkom leta dve až sedem holých a slepých mláďat, ktoré až po mesiaci prvý raz opustia rodnú noru. Cez leto sa vykŕmia na výživných horských lúkach, pričom už v auguste začnú znášať dobre vysušené seno ako podstielku do zimného brloha, v ktorom kolónia prezimuje.

ŽIVOT V PODZEMÍ

Svište vyhľadávajú voľné priestranstvá prevažne v skalnom teréne s ostrovčekmi trávnych porastov. Hoci ich nory alebo kolónie nachádzajú v nadmorských výškach 1 600 až 2 200 metrov, od dolnej časti alpínskeho po hornú hranicu subalpínskeho pásma, nemajú rady zimu. Uprednostňujú svahy orientované na slnečnú, južnú stranu. Tie zodpovedajú ich ekologickým prioritám, je tam viac trávnatej potravy a dostatočne sypká pôda, v ktorej sa ľahšie hĺbia nory. Svišť je po bobrovi a nutrii tretím najväčším hlodavcom žijúcim v Európe. Ľudia si ho obľúbili pre roztomilý vzhľad aj správanie. Tento blízky príbuzný veveríc, ktorý má však krátky chvost, trávi väčšinu života pod zemou. Váži v závislosti od ročného obdobia tri až osem kilogramov. Priberá na jeseň, keď sa pripravuje na dlhý zimný spánok. Zaľahne najneskôr v novembri a zobudí sa v apríla či máji.

Počas krátkeho vysokohorského leta je aktívny najmä cez deň. Živí sa rastlinami. Je veľmi ostražitý. Staré samce často pravidelne držia stráž a starajú sa o bezpečnosť celej kolónie. Pri spozorovaní nebezpečenstva panáčkujú a ostro hvízdajú, čo je výstražným signálom. Reakcia svišťov je okamžitá, prestanú sa pásť a vbehnú do najbližšieho brloha, pričom strážca doň vbieha posledný. Prirodzenými nepriateľmi svišťov sú orly, ale aj rysy a líšky. Časť populácie svišťa vrchovského tatranského žije aj v Nízkych Tatrách, kam v minulosti preniesli niekoľko jedincov z Vysokých Tatier. Vedecky potvrdená jedinečnosť tatranského svišťa je pre ochranárov veľký záväzok. Treba zachovať priaznivý stav jeho populácie. Ak by vyhynul v Tatrách, zmizol by z planéty.

Jozef Ferenec - Archív PaR 08/22