Takmer tri hodiny trvalo, kým 128 kilogramov vážiacu aligátoriu rybu (Atractosteus spatula) vytiahli z vody a následne ju pustili späť, píše Magazín. Arc Weston z Texasu, ktorému sa 2. septembra 2023 chytila na udicu, monštrum ulovil s pomocou kapitána lode, na ktorej sa plavil po vodnej nádrži Sam Rayburn Reservoir. Aligátoria ryba merala 2,5 metra a v najhrubšej časti malo jej telo obvod 120 centimetrov.

Súboj bol skutočne vyčerpávajúci a Weston sa po ňom od únavy doslova triasol. Keď rybu zmerali a odvážili, spoločne s kapitánom ju opäť pustili do vody.

Podobného obra sa v Texase naposledy podarilo chytiť v roku 1951. Aligátorie ryby s dĺžkou viac než 2,4 metra sú skutočne ojedinelým úlovkom. V rieke Mississippi sa však v roku 2011 podarilo uloviť ešte väčšieho predátora s hmotnosťou až 148 kilogramov. Išlo však o náhodu, tvor uviazol v rybárskej sieti.

Aligátorie ryby dorastajú do podobných rozmerov najmä vďaka tomu, že majú k dispozícii dostatok potravy a životného priestoru. V mladosti rastú veľmi rýchlo, 20-ročná ryba má okolo 180 centimetrov. Potom sa rast veľmi spomalí, no aligátoria ryba rastie až do smrti. Dožíva sa až 100 rokov a kus, ktorý chytil Weston, mal 50 až 80 rokov. Bez otolitu, telieska, ktoré sa nachádza v uchu rýb a má čosi ako letokruhy, sa to však nedá presne určiť.

Veľkosť jedinca tiež naznačuje, že išlo o samicu, pretože u tohto druhu bývajú samice podstatne väčšie než samce.

Aligátoria ryba síce nepatrí medzi ohrozené druhy, odborníci však tvrdia, že rybári urobili dobre, keď ju vypustili späť do prírody. Podobne veľké jedince sú totiž skutočnou raritou.