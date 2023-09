Pracovníci Vlastivedného múzea v Českej Lípe čelia nezvyčajnému prípadu: zmiznutie korytnačky zo záhrady múzea. Na sociálnej sieti verejne oslovili muža, ktorého odhalila bezpečnostná kamera pri momente, keď si korytnačku ukladal do vrecka svojich nohavíc.

Pred mesiacom sa v múzeu odohral incident, o ktorom múzeum informovalo cez svoj Facebookový profil v pondelok. "6. augusta okolo 11:11 hodiny bola zo záhrady múzea odcudzená vodná korytnačka. Tento čin spáchala trojčlenná rodina, čo je jasne vidieť na bezpečnostných kamerách," uviedli zástupcovia múzea.

"Vyzývame otca z tejto rodiny, ktorý mal korytnačku ukrytú v pravom vrecku svojich khaki nohavíc, aby ju do 20. septembra vrátil, prípadne aj anonymne," dodali. Múzeum tiež naznačilo, že by nerado riešilo situáciu inými, pre podozrivého možno nepríjemnými, spôsobmi.

Ako by takéto alternatívne riešenie vyzeralo, múzeum nespecifikovalo.