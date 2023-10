Foto: fb.com/Malý Dunaj - NIE JE NÁM TO JEDNO!

Zhromažďuje všetky dôkazové materiály. Pre TASR to uviedol hovorca inšpekcie Dávid Vido. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) podľa vlastných slov dodržala vtedy manipulačný poriadok a aj všetky predpisy. S inšpekciou bude spolupracovať.

"V tejto chvíli nie je možné poskytnúť ďalšie informácie, keďže by to mohlo zmariť výsledky vyšetrovania," povedal Vido. SIŽP po minuloročnej mimoriadnej udalosti rozhodla, že BVS jej má o tom predložiť správu. To podľa hovorcu BVS Petra Podstupku spravili.

Z jej rozhodnutí vyplývalo, že počas prívalových dažďov má BVS prevádzkovať plnú kapacitu čerpadiel do mechanického stupňa čistenia, čo tiež dodržali. "Inšpekcia takisto upozornila BVS, aby dodržiavala všetky pravidlá pri systéme odľahčovania, čo BVS robí dlhodobo a vždy postupuje v súlade s manipulačným poriadkom," podotkol Podstupka.

Inšpektori predpokladajú, že mimoriadne zhoršenie vôd, pri ktorom uhynuli ryby, bolo pravdepodobne spôsobené kombináciou klimatických faktorov. "A to dlhotrvajúce vysoké teploty v období od 23. do 28. augusta, intenzívne zrážky v noci z 28. augusta na 29. augusta, keď dochádzalo k odľahčovaniu odpadových vôd z Ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni, jednak pred čistiarňou z odľahčovacích objektov, ale aj k vypúšťaniu určitého nateraz presne nezisteného množstva surových splaškových odpadových vôd len po mechanickom čistení," vysvetlil Vido.

BVS k prípadu podľa Podstupku poskytla SIŽP všetky informácie, o ktoré žiadala. Do malého Dunaja je okrem odľahčovania z kanalizačnej siete vodárne zaústených aj viacero súkromných výpustí. Ide napríklad o letisko, iné čistiarne odpadových vôd alebo kanalizačnú sieť Slovnaftu, ktorú bude podľa spoločnosti tiež potrebné preveriť.

Inšpektorát životného prostredia Bratislava prijal správu o hromadnom úhyne rýb v obci Zálesie 29. augusta prostredníctvom havarijnej linky. Zároveň prijali od vodnej stráže hlásenie o úhyne rýb na Malom Dunaji aj v Moste pri Bratislave. Potvrdili vtedy hromadný úhyn rýb rôznej veľkosti a druhu. Slovenský rybársky zväz vyčíslil škodu na približne 167.000 eur.