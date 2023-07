Zázrakom sa môže pochváliť Austrálčan Tim Shaddock, ktorý prežil viac ako dva mesiace v troskách lode uprostred Tichého oceánu. Počas silnej búrky jeho loď ztroskotala a on so svojim psom prežil na otvorenom mori, živil sa surovými rybami a pil dažďovú vodu.

Austrálsky námorník Tim Shaddock zo Sydney vyplával v apríli na svojej lodi z Mexika smerom do Francúzskej Polynézie. Kvôli silnej búrke mu však na lodi vypadli všetky prístroje a muž sa ocitol uväznený niekde uprostred oceánu.

Tim Shaddock: Australian sailor and his dog Bella are rescued after spending two months lost at sea https://t.co/b3xn6rGJzy