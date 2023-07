Údery jalca

V súčasnosti používam šesťmetrový teleskopický prút „bolonézu“, jemný navijak s 0,18- milimetrovým silonom a menší dvojháčik. Navštevujem Váh, kde vyhľadávam plytké miesta so štrkovitým dnom. Postavím sa 2-3 metre od okraja rieky a postupne prelovujem všetky časti toku. Nahadzujem do hlbšej vody, pridržím vlasec a čerešňu nechám voľne sa doplaviť na plytčinu. Čerešne zaťažujem len v prípade, že nezaznamenám záber. Vtedy umiestnim asi 30 centimetrov od nastraženej čerešne malý brok. Naďalej prelovujem tok od hlavného prúdu až po plytčinu pri brehu. Záber jalca sprevádzajú silné údery do čiastočne našponovaného vlasca, s istotou sa dajú odlíšiť od nárazov nástrahy do kameňov na dne. Od kratšieho až po najdlhšie nahadzovanie z jedného stanoviska krásne prelovím veľký úsek rieky a potomsa len presuniem po prúde nižšie.

NA ŤAŽKO

S čerešňou sa dobre loví aj na ťažko. S úspechom som využil trochu kaprárskej techniky, keď som skombinoval 40-gramové olovo, jednoháčik, prípade dvojháčik a PVA pančuchu. Do nej

som dal 5-7 čerešní a následne ju zavesil na háčik. Čerešňu, na ktorú chytám, vždy prerežem nožíkom ku kôstke a po silone spustím k PVA pančuche na háčik. Hrot jednoháčika či hroty

dvojháčika zapichnem do mäkkej časti čerešne tak, aby dobre držala, kôstku nechávam. Podobne možno nastražovať aj stromové maliny. Na Váhu, ktorý je podľa môjho názoru skvele

zarybnený, zábery nenechajú väčšinou na seba dlho čakať. Ak chytáme na stromové maliny a popri rieke sa nachádza strom s týmito plodmi, úspešne na ne berú aj iné druhy rýb, nielen jalce.



ČERSTVÉ I MRAZENÉ

Na čerešne som skúšal loviť aj mimo sezóny zberu, keď som si ich vopred zamrazil. Na mrazené čerešne jalce skvele brali aj v septembri. Vydržia však menej nahodení ako čerstvé. Pri love na ťažko sledujem zábery len na špičke udice. Aktivitu rýb úspešne zvyšujem vhodenímniekoľkých hrstí čerešní do vody, pričom niektoré plody rozpučím na zvýraznenie vône. Viackrát som týmto spôsobom ulovil vyše polmetrové jalce. Skúste to. Ak by vám náhodou nebrali, na nástrahe plnej vitamínov si môžete pochutiť aj vy. Dobrú chuť a Petrov zdar!

Autor: PAVOL DIVILEK