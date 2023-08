Vždy sme si hovorili, že keď budeme mať raz deti, urobíme maximum, aby boli od malička na rybách a budovali si vzťah k prírode. Prišla realita. Stali sme sa rodičmi a keď mal náš Adamko štyri mesiace, vybrali sme sa s ním k nášmu obľúbenému jazeru na prvú rodinnú rybačku. Keď som si robila prieskum v iných rybárskych rodinách, na čo sa sústrediť, na čo si dať pozor, väčšinou som dostala dve odporúčania: Zabezpeč si dostatočne veľký, priestranný, odolný bivak a nauč svoje dieťa čím skôr plávať. Na plavecký výcvik máme ešte trošku času a tak sme zatiaľ vymenili náš dvojmiestny bivak za priestranné Gazebo z MMrybárstva. A výlet sa mohol začať.

Milión vecí



Vždy som pociťovala, že máme extrémne veľa rybárskych vecí a ešte viac „harabúrd“, ktoré sme si jednoducho museli kúpiť, lebo..., no využili sme ich nula až jedenkrát. No až teraz som pochopila, ako vyzerá extrémne veľa vecí a zbytočností na jednej kope. Hračky, detské ležadlo, kočík, množstvo náhradného oblečenia pre prípad „nehody", a tak by som mohla pokračovať ešte dlho. A musím povedať, že sme brali naozaj iba „nevyhnutné“ veci. Takže zmena číslo 1 pri rybačke s dieťaťom: Pripravte sa na ešte plnšie auto, ešte viac vecí, ešte menej miesta v bivaku. Keď sme postavili bivak a zaplnili ho ležadlami, spacákmi, organizérom, ktorý odporúčam, či máte dieťa alebo nie, a ďalšími vecami, pustili sme sa do skladania stojanu a udíc. Poviem vám, netušila som, čo všetko sa dá robiť súčasne, až kým neprišiel tento drobec. To, že neustále niečo „“blabocete“, spievate, prípadne sa pri bežnom partnerskom rozhovore obaja pohupujete v bokoch, akoby ste mali na rukách malého a snažili sa ho upokojiť, to je jedna vec. No pripravovať udice na nahodenie, viazať nadväzce, chystať návnadu, pritom prebaľovať dieťa, čítať mu knižku, hrkať hrkálkami a neustále sa usmievať, aby ste vzbudili dojem, aká je to celé zábava, je druhá vec. Podarilo sa. Udice sme nahodili a teraz už len čakať... Vtipkujem! Teraz už len milión iných vecí.

