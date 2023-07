Stále je na našich tokoch veľa priečnych bariér, ktoré čakajú na zbúranie alebo spriechodnenie pre ryby. Ak majú vodohospodársky význam, je vecou správcu toku, či povolí na profile vybudovať malú vodnú elektráreň (MVE), ktorej súčasťou bude funkčný rybovod, alebo sa migračná bariéra spriechodní prostredníctvom rybovodu bez umiestnenia MVE. Malé vodné elektrárne, ktoré sú nápomocné migráciám rýb, však u nás nájdeme len vzácne.

Ak, tak ide výlučne práve o tie, ktoré vznikli na starších, nepriechodných priečnych bariérach. Všetky ostatné MVE, vybudované na „zelenej lúke“, po niekoľkých rokoch prevádzky potvrdzujú svoj negatívny vplyv na ichtyofaunu, a to aj pri najlepšom projekte spriechodnenia. Časť rýb bude mať vždy problém preplávať rybovodom. Mnohých majiteľov MVE časom prestáva zaujímať, čo sa deje v rybovodoch, či ich netreba prečistiť, aj keď podobné pripomienky sú súčasťou správ z vyhodnotenia funkčnosti rybovodov.

Ako dnu?

Na novovzniknutých priečnych prekážkach pri MVE musia ryby vstup do rybovodu najskôr vôbec nájsť. Často si ho mýlia so silným prúdom vody vytekajúcim z turbín. Zvyčajne sa nachádza pri opačnom brehu širšieho vodného toku. Ak ho aj nájdu a daný rybovod bol tesne pred kolaudáciou alebo počas ďalších dvoch-troch rokov monitoringu funkčný, ešte nemajú vyhraté. Takýto stav môže trvať do najbližších zvýšených vodných stavov, nehovoriac o povodňových stavoch, ktoré dokážu rybovod, najmä jeho horný vstup, zaniesť sedimentmi, splaveninami organického pôvodu a komunálnym plastovým odpadom. Po spustení zálohovania fliaš síce plastového odpadu ubúda, ale na divokých skládkach v okolí tokov je ho stále dosť.

Ako von?

Žiaľ, veľa MVE bolo naprojektovaných tak, že horný vstup do rybovodu je priamo na dotyku s prúdnicou a jeho zaneseniu či zataraseniu nepomôžu predísť norné steny nainštalované pred ním ani hromada lomového kameňa uložená tesne nad otvorom, ktorý by mal zmierňovať silné prúdenie vody na dne stavidla, kde sa nachádza otvor na vplávanie rýb do nadhatia. Naše skúsenosti z kontrol rybovodov, ktoré sú každoročnou nutnosťou aj pri celkom vydarených rybovodoch, poukazujú na to, že po vplávaní rýb do čiastočne alebo úplne upchatého horného otvoru a následne do nadhatia pri jeho spodnom umiestnení môže nastať problém. Ryby v ňom zostanú zaseknuté, migrácia sa zastaví.

Česť výnimkám. Niektorí majitelia MVE sa vzácne sami od seba (či skôr pod tlakom častých kontrol) snažia o dlho­dobejšie spriechodnenie takéhoto typu rybovodov. Vakovú hať spustia na takú úroveň hladiny, že v rybovode prestane tiecť voda a nad ním zostane obnažená plocha nadhatia, obyčajne s vrstvou jemných sedimentov, ktorá môže byť hrubá i niekoľko metrov. A tú vybagrujú. Je to však boj s veternými mlynmi, lebo ďalšie sedimenty, nachádzajúce sa nad vybagrovanou plochou, ju postupne zanesú.

Snaha sa cení, ale...

V našom konkrétnom prípade si majiteľ MVE objednal kráčajúci bager a spustil vakovú hať, čo údajne ohlásil správcovi toku. Aj tak však porušil schválený manipulačný poriadok, pretože svoj úmysel vopred neohlásil Slovenskému rybárskemu zväzu. Po odstavení vody v rybovode bolo manipulované s rybami, o čom užívateľ, respektíve obhospodarovateľ rybárskeho revíru nevedeli. Údajne väčšia časť rýb bola umiestnená do vodného toku, ale značná časť tých drobných zostala v stojatej vode alebo na suchu a uhynuli. Škody na ichtyofaune by boli ešte väčšie, ak by sa prečistenie realizovalo v lete.

Úplne náhodná kontrola rybovodu počas samotného bagrovania sedimentu z nadhatia preukázala hromadný úhyn drobných druhov rýb (pozri foto). Medzi ploskami, hrúzmi, mrenami škvrnitými a lopatkami sa nachádzali aj pĺže severné. Na základe tohto prípadu vyzývam rybárske organizácie, ale aj prevádzkovateľov MVE, aby častejšie sledovali situáciu na tokoch, a majiteľov MVE, aby komunikovali aj s rybárskym zväzom.

Existuje veľa MVE, kde ich majitelia budú musieť prikročiť k odstráneniu sedimentov, ktoré im významne znižujú výrobu elektrickej energie. Ak to urobia nevhodným spôsobom a v nevhodnom ročnom období, môže nastať problém. Slovenský rybársky zväz prostredníctvom svojich odborných pracovníkov má pri schvaľovaní manipulačných poriadkov možnosť určiť také podmienky, aby škody pri podobných činnostiach boli minimalizované, čo aj v plnej miere využíva.

Autor: Stanislav Minárik