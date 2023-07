Karas zlatistý (Carassius carassius), predtým obyčajný, je našou pôvodnou kaprovitou rybou, ktorá v minulosti bežne obývala stojaté nížinné vody, ako sú mŕtve ramená alebo menšie husto zarastené rybníčky. V súčasnosti však populáciu karasa zlatistého ohrozuje okrem straty vhodných biotopov aj nepôvodný karas striebristý. Na základe zmluvy o spolupráci medzi Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR a Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Žiar nad Hronom sa na miestnom rybníku realizuje od mája minulého roka záchranný chov karasa zlatistého. „Náhradný biotop karasa sme zrekonštruovali na vlastné náklady na pozemku v blízkosti odstavného ramena Hrona. Ide o kruhové jazierko s hĺbkou asi 120 centimetrov a s plochou približne 80 štvorcových metrov. Jazierko je čiastočne zatienené brehovým porastom vŕb a jelší, pričom brehy sú porastené rôznorodou bylinnou mokraďovou vegetáciou,“ vysvetľuje Richard Štencl, ichtyológ Rady SRZŽilina.

Generačný materiál na záchranný chov získali odlovom z voľnej prírody z lokality na Podunajskej nížine, ktorá je vyhláseným územím európskeho významu. Do chovného jazierka v Žiari nad Hronom tak bolo v máji 2022 dovezených 20 dospelých jedincov, pričom už v auguste rybári spolu s ochranármi zaznamenali rybí plôdik v počte niekoľko desiatok až stoviek jedincov.

Kontrolný odlov karasa zlatistého na chovnom rybníčku pri Žiari nad Hronom. Zdroj: archív Rady SRZ

Tohtoročný kontrolný odlov v apríli potvrdil prvé úspechy záchranného chovu a v spolupráci s Katedrou ekológie Prešovskej univerzity boli odobrané vzorky biologického materiálu na analýzu DNA. Ako počas odlovu uviedol Bohuš Cintula, tajomník zväzu: „V rámci SRZ uvažujeme o podpore chovu karasa zlatistého aj vo väčších rozmeroch s cieľom rýchlejšieho návratu do voľnej prírody. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR máme okrem karasa aktuálne otvorený aj projekt na záchranu blatniaka tmavého.“

Štátna ochrana prírody sa podieľa taktiež na paralelnej aktivite záchrany karasa zlatistého v Košiciach, kde bolo v spolupráci s Botanickou záhradou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na rovnaký účel novovytvorené jazierko v areáli Botanickej záhrady. Cieľom je po úspešnom odchove novej generácie postupný návrat tohto chráneného druhu na vhodné lokality do voľnej prírody. "Vo významnej miere bude však úspešnosť tohto projektu záležať aj na miestnych rybároch, aby v takýchto lokalitách nevysádzali nepôvodného karasa striebristého." poznamenal Juraj Hajdú, hydrobiológ ŠOP SR.

„Spolupráca ŠOP SR so SRZ je nesmierne dôležitá najmä v oblasti výskumu a monitoringu, nielen chránených druhov rýb, ale aj vodnej fauny a na vodu viazaných živočíchov v širšom zmysle. Práve rybári nám môžu pomôcť tým, že v teréne vykonávajú činnosti v súlade s ochranou prírody, a tak spoločne môžeme zachovať naše ekosystémy vodných tokov pre budúce generácie,“ dodal Andrej Saxa, vedúci odboru monitoringu ŠOP SR.