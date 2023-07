V júli sú na kaprových vodách povolené všetky spôsoby lovu, to znamená na položenú, plávanú, muškárenie aj prívlač, a loviť možno 24 hodín denne.

Nezabudnite však na povinnosť hodinu po západe slnka osvetliť miesto lovu. Kým väčšie vodné plochy rybári spolu s rekreantmi neraz doslova obliehajú, romantické zákutia tokov sú oázami pokoja. Každý nech si vyberie. Najmä na pstruhových potôčikoch však v prípade sucha treba rátať so slabšími, až nulovými prietokmi a absenciou rýb.

Nížinné druhy rýb by mali byť v júli už po neresení, možno s výnimkou sumca vyskytujúceho sa vo vyššie položených nádržiach. Na chovných rybníkoch je vegetačné obdobie v plnom prúde, pri prikrmovaní obsádok treba sledovať teplotu vody a jej nasýtenie kyslíkom. Podľa nameraných hodnôt nastavuje hospodár kŕmnu dávku, niekedy je nutné kŕmenie i dočasne pozastaviť. V lete sa do pripravených chovných vlásočníc vysádza plôdik pstruha potočného. Do kaprových revírov zasa rýchlený plôdik kapra.