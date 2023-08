Loviť kapry nemusím evýlučne s tvrdým vybavením určeným na kaprárčinu, lov na ťažko

alebo heavy feeder. Nádherné kapry možno nachytať aj spôsobom na plávanú s jemným

vybavením. Chce to iba šikovnosť pri práci. Ak bude celá jemná zostava správne nastavená

a pri zdolávaní ryby príliš nepreťažovaná, úspech je na dohľad. Ako teda chytať cielene

kapry na plavák s použitím takzvaného matchového prúta?

ŠPORTOVÝ ZÁPAS

Lov na plavanú patrí medzi najstaršie a najrozšírenejšie spôsoby lovu rýb na udicu. Pravda, vyvíjal sa a v súčasnosti rozdeľujeme lov na plávanú do dvoch hlavných skupín, podľa toho, či na prúte máme navijak (matchový prút, bolonézu), alebo nie (bič, delička). Matchový prút je skladací a jeho názov v preklade z angličtiny naznačuje, že je určený na športový zápas. A presne taký je súboj s kapríkom na tento druh prúta.

Väčšinou ide o trojdielny prút, dlhý 3,6 až4,5 metra. Má množstvo malých očiek, ktoré vedú silon

okolo celého blanku a zamedzujú tak jeho „lepeniu“ sa na blank. Matchové prúty rozdeľujeme podľa vrhacej záťaže do troch kategórií: light, medium a heavy. Hlavný rozdiel oproti bolonézovým prútom je v tom, že bolonézový prút býva najmä teleskopický, podstatne

dlhší, až do ôsmich metrov, a má oveľa menej vodiacich očiek.



NÁČINIE

Ja pri love na plavák využívam jedine matchový prút. Už dávnejšie som videl u kamaráta takýto prút s krásnou akciou a spracovaním a hoci bol trochu drahší, zaobstaral som si ho aj ja.

Je to Shimano Speedmaster Match dlhý 4,2 metra, s vrhacou záťažou do 20 gramov. Nehovorím, že ide o najlepší prút na trhu, ale mne pre svoju ľahkosť, jemnosť, krásne krivky ohybu a zároveň skrytú silu v blanku najviac vyhovuje. Rybár začiatočník si určite môže vybrať z množstva lacnejších prútov, ktoré mu spravia rovnakú službu. Ako navijak používam Daiwa Ballistic

EX 3000H. Jeho objemnejšia cievka umožňuje navinúť viac silonu. Prípadne použijem jeho

menšieho „brata“ vo veľkosti 2 500. Záleží na aktuálnych podmienkach a mieste lovu. Pri love na kmeňový silon s priemerom 0,18 milimetra je pre mňa dôležitá aj spoľahlivá brzda. Nadväzec má priemer 0,16 milimetra alebo v nezarastenej vode zjemním na 0,14 milimetra.

Cielená ryba je predsa kapor, amur či väčšie jedince lieňa, a tomu musí zodpovedať nosnosť nadväzca. Háčik si vyberám vo veľkosti medzi č. 12 a č. 8. Pri plávanej na stojatých vodách so zameraním na kapra uprednostňujem priebežný plavák, takzvaný angličák. Nie je teda pevne

uchytený na silone, ale „pohybuje sa“ v mnou určenej a silikónovou zarážkou alebo bavlnkou vyznačenej dráhe.

Odskúšané angličáky - plaváky. Zdroj: Peter Gono

MONTÁŽ

Pri love na priebežný plavák umiestnim na hlavný vlasec zarážku – umelý kúsok gumy, ktorým vymedzím pohyb angličáka po silone, prípadne používam bavlnku alebo kúsok silonu. Nasleduje

priebežný, predvážený plavák zachytený na karabíne, ktorá je upevnená cez vodiacu rúrku na silone, ďalšia zarážka, olovko s takou hmotnosťou, aby vyvážilo celý plavák, obratlík a nadväzec s háčikom dlhý maximálne 30 centimetrov.

Pri angličákoch treba správne nastaviť ponor. Keďže olovko stiahne plavák pod hladinu, posúvam vrchnú zarážku (bavlnku) dovtedy, kým neostane trčať len anténka plaváka. Tak leží olovko aj nadväzec s háčikom a nástrahou na dne. Dôležité je takisto pritopiť vlasec, ktorý leží na hladine, aby vietor nespôsobil veľký previs na silone, čo by mohlo sťahovať plavák alebo robiť problémy pri záseku. Silon potopíme tak, že špičku prúta skloníme pod hladinu, dva-trikrát otočíme kľukou navijaka a krátko, ale razantne švihneme prútom. Výhodou lovu na priebežný plavák je, že vďaka umiestneniu bavlnky dokážeme nahadzovať aj s kratším prútom a pritom loviť vo väčšej hĺbke. Plavák sa totiž ustáli na mieste previazanom bavlnkou, ohraničujúcou požadovanú hĺbku. Pokiaľ sa teda vydáme na lov kaprov na stojatú vodu s plavákom, angličák odporúčam ako jasnú voľbu.

NÁSTRAHY

Čo sa týka nástrah, tak medze sa rybárovi nekladú. Môžete používať akúkoľvek nástrahu, ktorej dôverujete. Ja dávam na háčik najčastejšie jedno až dve zrnká kukurice, kostné červy, dážďovky a v poslednom čase som si obľúbil menšie pelety priemeru (8-12 mm), ktoré nastražujem

pomocou silikónovej zarážky alebo silikónového krúžku. Lovné miesto takisto zakrmujem kukuricou či peletami, a to buď ručne, alebo pomocou praku. Prvé zakŕmenie je intenzívnejšie, aby sa vo vode na lovnom mieste vytvorila pachová stopa s rozptylom potravy, pričom vždy po 10 až 15 minútach prikrmujem hrsťou kukurice.

SUPER ZÁŽITOK

Prítomnosť rýb na lovnom mieste môžu prezradiť bublinky na hladine, ktoré uvoľňujú kapríky pri hľadaní potravy alebo zvírený kal z bahna. Moment, keď sa začnú tvoriť bublinky neďaleko od



Peter Gono - Archív PaR 07/19