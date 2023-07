Samostatnou kapitolou sú žraloky, ale tie nepatria medzi pravé ryby. Sú to drsnokožce alebo tiež paryby či chrupkovité ryby. Majú chrupavkovitú (nie kostenú) kostru a kožu pokrytú ostrými plakoidnými šupinami so stavbou a zložením podobným zubom. V tlame majú množstvo ostrých zubov, ktoré sa im po prípadnom vylomení nahrádzajú novými, premenou z nekonečnej zásoby šupín.

Ozubená papuľa šťuky síce pôsobí impozantne, no čeľuste jej dvojníkov, starobylých amerických šťukovcov - kostlínov (Lepisosteus), plné ostrých zubov, pôsobia oveľa hrozivejšie. A tomu zodpovedá aj montáž, ktorú používajú športoví rybári pri ich love v USA, vysvetľuje zoológ Jozef Májsky. Ešte podstatne náročnejšie je podľa neho dostať na háčik v afrických vodách, v povodí Konga, „tigriu rybu“ – bingu (Hydrocynus goliath). "Ozubenú tlamu by jej mohol závidieť aj tiger. Zuby tejto obrovskej tetrovitej ryby, dorastajúcej až do metrovej dĺžky a hmotnosti 50 kilogramov, nie sú síce ostré, ale ich stisk je drvivý." Určite viac zranených ľudí má na svedomí jej podstatne menšia príbuzná z Južnej Ameriky – piraňa. Jej trojuholníkovité zuby sú ostré ako žiletky.

Pri výprave za treskami do studených škandinávskych vôd môžu naši rybári dostať na háčik zubatku pruhovanú (Anarhichas lupus). Za zuby „vlčej ryby“, ako ju prezývajú v anglosaských krajinách, by sa podľa J. Májskeho nemusel hanbiť vlk, ani hyena. Mohutným chrupom drví schránky mäkkýšov, kôrovcov a ostnokožcov, takže amputovať nepozornému rybárovi prst je pre ňu hračka. "Pri návšteve tropických vôd sa podobne vyhýbajte zubom štvorzubcov a ostrým zrasteným zubom papagájovcov. Obhrýzajú nimi koraly, ktoré následne rozdrvia pomocou pažerákových zubov," varuje odborník a pripomína, že niektoré druhy, napríklad murény, majú zuby zasa spojené s jedovými žľazami a obrovské zubiská majú tiež hlbokomorské druhy, pričom niektorým slúžia pri vydávaní zvukov.

