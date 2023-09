Pleskáč berie spoľahlivo od skorej jari až do neskorej jesene.

Pleskáč vysoký obľubuje pomalé toky, mŕtve ramená a jazerá. Vyskytuje sa najmä v nížinách a teplejších vodách. Vyberá si dno s jemným bahnom, v ktorom sa živí patentkami, rôznymi slimákmi či larvami pakomára. Kamenistým úsekom sa vyhýba. Má mimoriadne vyvinutý čuch.

Priemerné úlovky pleskáča majú od 40 do 50 centimetrov, rekordné sú 90‑centimetrové, s hmotnosťou vyše sedem kilogramov. Pohlavne dospieva v 3.až 5. roku života. Vytiera sa podľa teploty vody od apríla do júna v niekoľkých fázach. Výter prebieha akoby hierarchicky, prednosť majú väčšie jedince, potom prichádzajú na rad menšie. Neresia sa v plytčinách spolu s inými druhmi rýb, najmä s ploticou, s ktorou sa aj krížia, pričom vznikajú zakrpatené jedince, dorastajúce maximálne do 30 centimetrov.



