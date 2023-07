Na výprave k pohoriu Fagaraš (Fagaras, Făgăraș) som mal príležitosť spoznať nádherné vodstvá s bohatstvom rýb. Je to najvyššie pohorie Rumunska. Nachádza sa pomedzí Sedmohradska a Valašska. Jazda po Transfagarašskej magistrále v nadmorskej výške cez 2000 metrov je veľká výzva pre vodiča a zároveň nezabudnuteľný zážitok. Hore sme okrem malého turistického centra a tunela našli jazero Balea (2 034 m n.m.). Má ľadovcový pôvod, rozlohu 4,65 hektára a hĺbku do 11 metrov. Autom sa dostanete pohodlne celkom k nemu. Je domovom pstruhov potočných. Pri brehu sme videli exempláre veľké 25 – 30 centimetrov i plôdik. Turisti okolo jazera bezokolkov stanovali, nikto ich za to nestrašil pokutou.

Z kopca

Zjazd dole, na druhú stranu pohoria, preverí kvalitu bŕzd. Po kľukatej ceste sme míňali jazero Vidraru, vlastne klasickú vodnú nádrž vybudovanú na rieke Argeš v roku 1965. Má rozlohu 893 hektárov a impozantnú oblúkovitú hrádzu, dlhú 305 a vysokú 166 metrov. V čase dostavby bola vraj piatou najväčšou v Európe a deviatou na svete. Dokáže zadržať 465 miliónov kubických metrov vody. Po hrádzi vedie bežná cesta pre motorové vozidlá. Hoci nádrž dotuje voda z pohoria Fagaraš, kde je predpoklad častejších zrážok, do štandardnej prevádzkovej hladiny chýbalo niekoľko metrov. Trochu mi pripomínala Liptovskú Maru a trochu Palcmanskú Mašu.

Železné vráta

Zvlášť som sa tešil na slávnu dunajskú úžinu. Pod mestom Oršova pretína rieku veľká hydrocentrála Železné vráta I a nižšie hydrocentrála Železné vráta II. Plavba loďou proti prúdu je veľký zážitok. Úžinu lemujú vysoké, strmé skaliská. Rieka sa náhle rozlieva pri obci Svinica do šírky a miestami vytvára menšie či väčšie zátoky, ako napríklad pri dôležitom riečnom prístave Oršova. Na srbskej strane bolo pomerne mĺkvo, ale na rumunskej fungoval čulý cestovný ruch. O tejto časti Dunaja, ale napokon aj o celej rieke veľmi zaujímavo rozpráva Ing. Vladimír Chmelár v knihe Dunajské úpravy. Po vybudovaní spomenutých obrovských vodných elektrárni sa skončili migrácie jeseterovitých rýb vrátane povestnej vyzy veľkej z Čierneho mora k Bratislave a vyššie.



Modrý poklad

Navštívili sme aj národný park Cheile Nerei-Beusnita, v župe Caras-Severin, neďaleko hraníc zo Srbskom. Tu sme absolvovali 6,5 kilometra dlhú túru k malému modrému pokladu, k jazierku s priezračnou vodou. Na riečke Nera aj v samotnom jazierku plávali pstruhy potočné, hoci pod kempom sa nachádza vysoká a sedimentmi zanesená prehrádzka. Vzdúva vodu pre nevzhľadnú malú vodnú elektráreň, umiestnenú priamo v národnom parku.

Pri autokempingu s reštauráciou, kde ponúkali aj pečené pstruhy, je veľké pstruhárstvo s desiatkami rybníčkov.

Už prichádzajú

Rumunsko zrejme ešte len čaká turistický boom. Momentálne dáva návštevníkom svojich prírodných klenotov značnú voľnosť. Prísnejšia ochrana prírody pred náporom poznaniachtivých turistov však bude čoskoro nevyhnutná. Ani uprostred sezóny sme zatiaľ veľmi nestretávali vozidlá so slovenskými evidenčnými číslami, zato Maďari, Poliaci, Taliani, Česi a Nemci už objavili tento krásny kút sveta.



Autor: Archív PaR - Stanislav Géci