Pre rybára loviaceho nedravé ryby sú zaujímavé najmä tri druhy lariev: larvy bzučivky obyčajnej (Calliphora vicina) a bzučivky zelenej (Lucilia sericata), a tiež larvy muchy domácej (Musca domestica). Tieto sa spravidla predávajú aj v rybárskych predajniach. Podľa návodu si ich však môžete v teplých ročných obdobiach dochovať aj sami. Pozor, chov kostnáčov je spojený s nepríjemným zápachom, takže by ste ho mali realizovať ďalej od ľudských obydlí!

Nastražené kostnáče Zdroj: archív jur

Ako na to?

Plastové alebo kovové vedierko naplníme do tretiny jemnými pilinami. Na túto vrstvu položíme plytkú plechovku alebo misku, do ktorej vložíme mäsové alebo rybie odpadky. Vedierko zavesíme asi na dve hodiny pod holé nebo. Muchy ho v teplom počasí rýchlo objavia a čoskoro na odpadky nakladú toľko vajíčok, že to bude stačiť na vývoj veľkého počtu lariev. Vedierko potom zanesieme do tmavej alebo zatemnenej kôlne a prikryjeme ho vrecom, aby sme zabránili ďalším muchám klásť vajíčka. Už po niekoľkých dňoch dosiahnu larvy značnú veľkosť. Pri lození po mäse prepadávajú larvy cez plytký okraj plechovky do pilín, cez ktoré sa prepracúvajú nižšie, pričom sa súčasne čistia.

Modrá bzučivka uprednostňuje mäso, zelená ryby. Ak chceme dochovať niektorý konkrétny druh lariev, prispôsobíme tomu ich potravu. Larvy odchované na čistej pečeni sa osvedčujú ako najlepšie zo všetkých. Rybám veľmi chutia a budia ich pozornosť svojou maslovožltou farbou. Kostné červy, ktoré sa zakuklia, nevyhadzujeme – môžeme ich použiť ako rovnocennú nástrahu alebo ako živú zložku návnady.

Pri izbovej teplote sa kostné červy za niekoľko dní zakuklia, zostávajú však skvelou, hoci krehkou nástrahou. Zdroj: jur

Zdroj: Juraj Roman