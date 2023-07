Škandinávia, more a ... pstruhy. Že vám to nejde dokopy? Nie ste sami. Ani mne nešlo. Vyrastal som na pstruhových bystrinách pod Tatrami. Vedel som, že bodkované krásavce majú rady sladkú vodu bohatú na kyslík. A v Škandinávii sa predsa lovia na mori len tresky, makrely či halibuty (platesy). Ale to je omyl!



Pri návšteve brata v Škandinávii a rybačke blízko Malmo na morské ihlice mi brutálne zabralo niečo, čo morská ihlica určite nebola. Ale poznáte to, najväčšie ryby sú práve tie, ktoré nám ujdú. Zážitok zostal a s ním výzva zistiť, čo to bolo! Brat bol trocha skeptik pri mojej historke, ale začali sme vyzvedať u miestnych, na internete, v rybárskych obchodoch, skrátka všade. A dozvedeli sme sa. Bol to pstruh! V mori! Pre nás podtatrancov bodkovaný krásavec, ktorý nám nedá spávať, rybka, ktorú chytáme doma najradšej. No odvtedy ju chytáme aj v Škandinávii na mori. A odporúčam to vyskúšať i vám.



