Na lov rýb nepoužíva udicu, ale jej telo udicu tak trochu pripomína. Hocikto by ju do rúk nevzal. Je však nádherná. Stačí sa pozerať.

VÝSKYT

Užovka fŕkaná sa vyskytuje súvisle od Stredomoria a južnej časti Európy až po západnú a strednú Áziu. Žije aj v Nemecku, hlavne v povodí rieky Rýn, ale v tamojších lokalitách je veľmi ohrozená. U nás sa udomácnila pozdĺž riek ako Dunaj, Váh, Hron, Bodrog, Nitra, Slaná a Torysa, ale objaviť ju možno aj v blízkosti niektorých jazier. Užovka fŕkaná vyhľadáva hlavne pomalé toky, ktoré majú husto zarastené brehy. Taktiež sa vyskytuje v husto zarastených jazerách s dostatkom rýb. Živí sa predovšetkým rybami, v menšej miere obojživelníkmi či hmyzom. No zloženie jej potravy závisí aj od lokality a ročného obdobia.

ROZMNOŽOVANIE

Samice dorastajú do 90 až 100 centimetrov a sú trochu hrubšie, samce len do 75 centimetrov a majú pri koreni širší chvost. Párenie prebieha v máji. Na rozdiel od podobnej užovky obojkovej sa pri ňom nezhlukuje do takých mnohočlenných skupín. Samičky pri kladení vajíčok opúšťajú vodné prostredie a vyhľadávajú suché miesta, ktoré sú často vzdialené aj 1,5 kilometra od brehu. Vajíčka kladú do vlhkého, tlejúceho lístia koncom júna až začiatkom júla. V znáške býva 5 až 35 bielych vajíčok s kožovitým obalom. Mláďatá sa liahnu koncom augusta až začiatkom septembra a pri vyliahnutí majú 15 až 24 centimetrov. Sú veľmi pohyblivé, čulé a krátko po vyliahnutí opúšťajú miesto znášky. Dožívajú sa aj 15 – 20 rokov

OHROZENIE

Hlavnou obranou užovky fŕkanej je únik do vody. Vďaka výborným plaveckým schopnostiam rýchlo opúšťa miesto nebezpečenstva, pričom sa pohybuje prevažne pod hladinou. Ak je vyrušená počas prijímania potravy, korisť vyvrhne a utečie. Tohto hada hojne zabíjali pre potreby kožiarskeho priemyslu. V súčasnosti čelí intenzívnej vodnej doprave a rekreačným aktivitám človeka, ktoré sprevádza pretváranie charakteru vodných plôch. Takisto úprava brehov riek mu nežičí. Na Slovensku je hlavne na juhu užovka fŕkaná ešte relatívne početná, ale napríklad v takom Nemecku sa ocitla na pokraji vyhynutia. Nech je to pre nás varovaním.

NA FOTOLOVE

Nafotenie užovky pri love bolo otázkou náhody, šťastia i pripravenosti. Strávil som pod hladinou nespočet hodín, čakajúc na vytúžený záber. Stávalo sa, užovka ulovila beličku alebo býčka, ale ihneď sa s korisťou ukryla medzi rastliny. Nakoniec sa mi loviacu užovku s rybkou v papuli podarilo zvečniť uprostred minulého leta, keď sa ortuť teplomeru vonku šplhala na 33 stupňov Celzia. Ležal som pripravený na dne a pozoroval tri užovky. Všetky sa už-už chystali vystreliť do kŕdľa rybacej omladiny po obed. Rátajúc s Murphyho zákonmi, že ak si vyberiem jeden objekt, ďalšie dva niečo ulovia a môj nič, som zacielil na najväčšiu užovku. O pár sekúnd sa odohralo strhujúce divadlo a div sa svete, práve tá moja užovka bola úspešná. V duchu som jej prevolával na slávu a prosil ju, aby neušla s korisťou do hustej spleti vodných rastlín. Asi vypočula moje prosby, lebo sa pustila do svojho úlovku priamo predo mnou. Podarili sa mi zábery, akými sa môže pochváliť len pár ľudí. Bonusom bol krátky súboj s drzým ostriežom. Len čo spozoroval užovku s ulovenou rybkou, začal dobiedzať. Napokon sa pokúsil o krátky výpad so zámerom vytrhnúť hadovi rybu priamo z papule. Užovka útok odrazila, odplávala len pár metrov ďalej a opäť sa pustila do jedla. Potom ma už nič nerušilo pri fotení, až kým rybka celá nezmizla v útrobách plaza. Sýta a unavená užovka sa odplazila z vody. Potrebovala sa nadýchnuť a nabrať energiu zo slnka pred ďalším lovom. Hlad je hlad. Neskôr sa mi podarilo zdokumentovať podobné momenty ešte viackrát, dokonca i na video. Minulé leto som jednoducho slávil fotografický triumf. Bol som aj svedkom mnohých neúspešných výpadov užoviek do húfov okolo plávajúcich rýb. Vystrelili ako šípy z luku, no papule im klapli naprázdno. Opakovane, aj 5-krát v priebehu niekoľkých sekúnd. Takýchto zaujímavých, hoci nevydarených útokov na ryby mám natočených azda štyridsať. Prichádza nová sezóna rybárok bez udice, držte, prosím, palce, nech sa vydaria zábery

Autor: Peter Sýkora( PaR 07/22)