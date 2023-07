Čo potrebujeme:

Veľkú fazuľu / 200 g

Krk z daniela – vykostený / 400 g

Koreňovú zeleninu – mrkvu, petržlen, zeler

6 strúčikov cesnaku

Soľ, korenie, mletú papriku, bobkový list

Petržlenovú vňať – posekanú

Masť – najlepšie z diviaka

2 – 3 cibule

Nožičku klobásky

Ako na to?

1. Fazuľu necháme odstáť cez noc v prevarenej studenej vode

2. Na druhý deň ju zlejeme a varíme do mäkka v slanej vode aj s kúskami danielieho krku

3. V panvici restujeme na masti cibuľu a na kolieska nakrájanú klobásku. Pridáme posekaný cesnak a rýchlo zmes zopárkrát obrátime. Prisypeme papriku, petržlenovú vňať (polovicu), korenie a bobkový list. Razantne premiešame. Do restovanej zmesi pridáme na kolieska nakrájanú koreňovú zeleninu. Podľa chuti dosolíme. Chvíľu zmes vareškou poprehadzujeme a potom zalejeme horúcou vodou. Dusíme do mäkka.

4. Hotovú zeleninovú zmes zapravíme do uvarenej fazule s mäsom, ktoré sme nakrájali na menšie kúsky. Všetko pomiešame a podľa potreby doplníme vývarom, prípadne horúcou vodou. Dochutíme.

5. Polievku zahustíme nasledovným spôsobom: Do väčšej šálky si odoberieme trocha zmesi z polievky a rozmixujeme ju ponorným mixérom. Kašu vložíme naspäť do hrnca a polievka je hotová!

6. Do odstavenej polievky vložíme druhú polovicu petržlenovej vňate, jemne pomiešame. Polievka by mala byť konzistentná, mala by hrať farbami, zelenina ako aj mäsko či fazuľka by mali byť vo vyváženom pomere. Podávame s domácimi širokými rezancami. Dobrú chuť!