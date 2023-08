Poľovnícky recept, ktorý by ste v kuchyni mali rozhodne vyskúšať.

ČO POTREBUJEME

srnčie stehno v celku

300 g údenej slaniny

2 hlavičky cesnaku

olivový olej podľa potreby

rozmarín, bobkový list, korenie 4 farieb, čierne korenie, provensalské korenie

kvalitné červené víno

5 ks červenej cibule

lyžíc horčice, soľ, olivy



KROK ZA KROKOM

1. Srnčie stehno umyjeme, osušíme, potrieme olejom, pretlačeným cesnakom a horčicou, osolíme, okoreníme. Vložíme do misky a necháme na niekoľko hodín, prípadne celú noc v chladničke.

2. Po odložení mäso vložíme do zapekacej misy alebo pekáča. V každom prípade musí mať nádoba, kde budeme mäso piecť, pokrievku. K mäsu do pekáča pridáme marinádu, nakrájanú cibuľu, slaninu, bobkový list a víno. Pečieme približne na 170 stupňoch, v prípade potreby podlievame vodou alebo vínom. Pred dopečením pridáme do pekáča olivy. Mäso pečieme, kým nebude dokonale mäkké.