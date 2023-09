Koriander, živá zelená bylinka, si našiel cestu do kulinárskych sŕdc od Mexika až po Blízky východ. Okrem toho je však viac než len aromatický doplnok jedál; ponúka celý rad potenciálnych zdravotných výhod, ktoré môžu posilniť pohodu.

Množstvo výživných látok

Zaradenie koriandra do jedálnička nielenže poteší vaše chuťové poháriky, ale je aj výživovo hodnotné. Predstavte si štvrť šálky surových listov koriandra, ktoré sú veľké približne ako golfová loptička, a dodáte si 16 % odporúčanej dennej dávky vitamínu K.

Prečo je to dôležité? Vitamín K zohráva dôležitú úlohu pri podpore pevných kostí. To však nie je všetko - koriander dodáva aj 5 % odporúčaného denného množstva vitamínu A a 2 % vitamínu C, ktoré sú nevyhnutné pre silný imunitný systém.

Antioxidanty

Koriander sa nezastavuje pri vitamínoch, ale ponúka ešte niečo silnejšie - antioxidanty. Tie sú v strave ako superhrdinovia, ktorí chránia bunky pred poškodením. Spomedzi mnohých antioxidantov koriandra sú v centre pozornosti polyfenoly. Tieto zlúčeniny sú známe svojimi protizápalovými vlastnosťami a potenciálom brániť predčasnému starnutiu a chronickým chorobám tým, že zabraňujú poškodeniu buniek.