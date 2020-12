Zima je naozaj krásne ročné obdobie a ak sa k nemu pridá aj sneh a mierny mráz, je to skutočná a tá správna zima. Ale okrem zimných ktoré si užívame my ľudia ale aj naši psí pomocníci si však treba uvedomiť, že sneh, ľad a mráz byť pre vášho psíka nebezpečný a môže mu spôsobiť špecifické zdravotné problémy. Čo by ste mali svojmu psiemu kamarátovi zabezpečiť, aby prežil zimu v pohode a v poriadku?

Psom môže v zime najviac vadiť zmena teplého a chladného vzduchu (predovšetkým tým psom, ktoré žijú vo vnútri a von chodia na prechádzku). Ďalej na nich číha nebezpečenstvo vo forme šmykľavého ľadu, soli na chodníkoch a výnimkou nie je ani krutý mráz. Tento problém ale viac menej môže ohroziť psíky nepoľovné, resp., poľovné, ale nevyužívané v poľovníckej praxi, pretože tie poľovné a v praxi využívané sú na zimu dosť zvyknuté a odolné. Ale samozrejme myslíme tým miernu zimu, nie silné mrazy, tie môžu ohroziť každého psa! Zdroj: profimedia.sk