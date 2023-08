Poľovníci z PS Breza Poľný Kesov dlhodobo dbajú o zvyšovanie biodiverzity a zlepšovanie životného prostredia. Začalo sa to farmovým chovom jarabíc a ich vypúšťaním do voľnej prírody, zvlášť v lokalitách, kde predtým vytvorili políčka pre zver. No samotné vypúšťanie dospelých jedincov ešte nie je návod na zvýšenie kmeňového stavu jarabice poľnej. Jarabica i malá zver všeobecne, takisto včely, hmyz a chrobač potrebujú vhodné prostredie na život. Bezchemickú zónu, bezpečné miesta na hniezdenie. Skúsili sme teda my poľovníci, pomôcť prírode obnovou alejí.

Úprava rašelinového lôžka v stromoradí založenom v apríli 2022 Zdroj: Archív autora

Za štyri roky sme vysadili viac ako 400 stromov, väčšinou ovocných. Umiestnili sme ich na miesto piatich zlikvidovaných alejí, popri poľných cestách, kde slúžia aj ako vetrolamy. Prvé stromy už rodia, a tak v čase kvitnutia registrujeme bzukot včiel, malá zver pri nedostatku vody využíva šťavu z plodov, zvyšuje sa početnosť chrobákov, obyvatelia budú môcť ochutnať ovocie a oddýchnuť si v tieni stromov. S podporou ďalších nadšencov napĺňame heslo: „Vráťme prírode, čo sme jej svojou činnosťou zobrali.“

