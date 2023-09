Zdržalo sa tým otvorenia niektorých atrakcií, neskôr sa ho však podarilo odchytiť, informuje TASR na základe správy agentúry AP.

Zamestnanci parku a Úradu na ochranu rýb a divých zvierat (FWC) štátu Florida sa medveďa pokúšali odchytiť, čo sa podľa vyjadrenia parku podarilo v popoludňajších hodinách.

"Väčšinou je najlepšie dať medveďom priestor, aby odišli samé, no vzhľadom na situáciu sa naši zamestnanci rozhodli medveďa odchytiť a premiestniť," uviedli vo vyhlásení zástupcovia FWC.

A black bear was captured Monday from a tree in Disney World's Magic Kingdom. The bear was likely looking for food and was released into the Ocala National Forest by the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. pic.twitter.com/qEXRo16Fof