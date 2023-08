Letecká spoločnosť Iraqi Airways vydala ospravedlnenie po incidente na jednom zo svojich letov z Bagdadu do Dubaja. Medveďovi, ktorý bol prepravovaný na osobnom lete, sa podarilo uvoľniť z debny v nákladnom priestore, čo v piatok spôsobilo sériu meškaní a porúch.



Po prílete na medzinárodné letisko v Dubaji (DXB) museli uspaného medveďa opatrne vyslobodiť z lietadla za pomoci špecializovaného tímu vyslaného orgánmi SAE.

Nečakaný zvrat udalostí viedol k odloženiu následného spiatočného letu z Dubaja do Bagdadu.

V oficiálnom vyhlásení uverejnenom na svojej internetovej stránke vyjadrila spoločnosť Iraqi Airways ľútosť nad vzniknutou situáciou a pripísala meškanie okolnostiam, ktoré nemohla ovplyvniť.

