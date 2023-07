Všetko sa udialo v lese pri obci Kláštor pod Znievom na strednom Slovensku, píše Pluska. Išlo o medvedicu chrániacu mláďatá. Zviera sa rozbehlo hore kopcom oproti cyklistom, ktorí v momente z bicyklov zosadli a snažili sa medvedicu odstrašiť rôznymi pazvukmi a výkrikmi.

To sa im napokon podarilo a zviera sa otočilo a utieklo naspäť do hustého lesa. Celý incident si natočil jeden zo zúčastnených na videokameru, ktorú mal zrejme pripevnenú na prilbe.

"Do lesa chodím už dlho. Jazdím tam celkom rýchlo. Vždy srandujem, že koľkokrát videl medveď mňa a ja jeho nie. No to neplatí, pokiaľ vám v lese skríži cestu medvedica s malým,“ napísal jeden z cyklistov na Facebook.