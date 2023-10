Špecializovaný záchranný tím našiel na mieste činu už len dve telá a agresívne zviera bolo utratené, oznámil národný park. Podľa preživších mala zabitá dvojica bohaté skúsenosti s divočinou.

"Boli to dlhoroční partneri, ktorí milovali prírodu a boli nerozluční. Milovali pobyt v divočine a boli to dvaja najopatrnejší ľudia, akých poznám. Poznali pravidlá, ako predchádzať útokom medveďov a do bodky ich dodržiavali," citovala kanadská televízia CBC jedného z pozostalých. Pri útoku medveďa zahynul aj pes, ktorý patril manželom.

Záchranári dostali upozornenie zo satelitného komunikátora v piatok okolo 20.00 h miestneho času. Na miesto však dorazili až okolo jednej hodiny ráno. "Poveternostné podmienky neumožnili vzlietnuť vrtuľníku a na miesto museli cestovať v noci po zemi," uviedol národný park vo vyhlásení

K útokom medveďov v Severnej Amerike dochádza, ale smrteľné incidenty sú pomerne zriedkavé. Pred necelým mesiacom však bola v americkom štáte Montana eutanázovaná samica medveďa grizlyho po tom, ako sa vlámala do domu kvôli jedlu. To isté zviera v júli zabilo ženu a predtým napadlo iného muža. Oba incidenty však boli vtedy vyhodnotené ako obranná reakcia. Naposledy Kanada a Spojené štáty zaznamenali po jednom útoku medveďa v roku 2021.