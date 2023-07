Neprešlo ani desať minút a do ich tiel znovu prenikala láska.

Už pred srnčou rujou som zrána vychádzal na vŕšok Lány nad dedinou Hradište, odkiaľ som mal ako na dlani asi 40-hektárové obilné strnisko. Na západe hraničilo s dubovohrabovým lesom, z juhu bola poľná cesta a za ňou ďatelinové pole. Z východu lemoval strnisko borovicový háj a zo severu sa tiahla remízka s poľnou cestou a za ňou bolo ďalšie strnisko.

Na pozorovanie a fotografovanie som využíval dva kazateľnicové posedy na okraji dubovohrabového lesa, jednu skrýšu som si „vystrihol“ štepárskymi nožnicami v hustom kroví na zemi v poľnom háji a štvrtý posed bol mobilný – biele osobné auto. Prekryl som ho maskovacou sieťou, ktorú som vyhral ako druhú cenu za fotografiu pavúka s korisťou strniskového koníka v pavučine na súťaži vo Francúzsku v roku 2005.

Toho leta bolo ustálené počasie, zväčša teplé noci a horúce slnečné dni, len zriedka ráno zapršalo z tepla. Každý deň som sa mohol spoliehať na ten istý smer vetra. Presne som vedel, na akú vzdialenosť zveri „udrie“ do nosa môj pach. Srna, ktorá sa so srnčaťom vracala z rannej paše proti vetru do lesa, kde som sedel, už vo vzdialenosti 250 metrov zdvihla hlavu, nastavila ušnice a zavrátila predbiehajúce sa mláďa. Po chvíli sa dali ešte postupovať bližšie, až na hranicu 180 metrov, kde však definitívne zahli o 90 stupňov.

