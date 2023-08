V exkluzívnom rozhovore Jakuba Kubalu pre Plus JEDEN DEŇ odpovede na mnohé otázky poskytol skúsený poľovník, lesný inžinier a bývalý šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo Tibor Benčič.

Ste dlhoročný poľovník, takže ako často sa v lesoch stretávate s medveďom? A zaútočil na vás niekedy?

Nie, naposledy som tvárou v tvár stál 200-kilovému medveďovi minulý rok. Zaregistrovali sme sa na poslednú chvíľu, zdvihol sa a ja som opäť ostal v úžase, aké je to nádherné zviera. Našťastie sa otočil a utiekol preč.

Medveď hnedý Zdroj: ARCHÍV NMH

V tomto prípade sa teda medveď zachoval prirodzene.

Áno a tu by som sa chcel vyjadriť k tým hlúpym rečiam o tom, že medveď je vegetarián. Samozrejme, že je to všežravec. Jedáva lesné plody či med, no nepohrdne mršinami a ak má príležitosť, dokáže dokonca uloviť zver. Poľovníci často rozprávajú príhody, kedy im medveď "ukradol" úlovok. A je zaujímavé, že nie vždy ho zožerie hneď. Niekedy mršinu zahrabe, počká kým sa v nej vyliahnu červy, ktoré miluje a až následne mäso skonzumuje aj s nimi.

Medveď tiež obľubuje mravčiu šťavu a aj preto je v lesoch, kde sa hojne vyskytuje ťažké naraziť na mraveniská. Mimochodom, vzhľadom na tento fakt je aj medveď jedným z faktorov, pre ktoré máme problém s nedostatkom hlucháňov. Malé hluchánča totiž v rannom vývoji potrebuje prírodnú bielkovinu a tou sú mravčie kukly.

Akú zver loví medveď?

Nie je prirodzeným lovcom, skôr je to otázka príležitosti. Lesníci mi len nedávno rozprávali príbeh, ako pozorovali rodiacu jelenicu, vedľa ktorej sa objavil medveď a práve narodené mláďa jej jednoducho vzal. Viem, zle sa to počúva, no príroda je taká. Pre zaujímavosť dodám, že srnčie mláďatá sú takmer bezpachové a srna ich po vrhnutí väčšinou dáva niekoľko metrov od seba práve preto, aby predátor nenarazil na obe.

Medveď - ilustračný záber Zdroj: Shutterstock

Poďme k ľuďom, ako sa máme správať pri stretnutí s medveďom?

V prvom rade nelezte do húštin a na miesta, kde by sa medveď mohol vyskytovať. Vždy sa správajte tak, aby o vašej prítomnosti vedel a ak na neho narazíte, preboha, určite si ho nefoťte na mobil. Pamätajte tiež, že medvede sú najaktívnejšie v máji a v júni, keď majú ruju. Práve v tom čase by ste vychádzky do lesa mali zvážiť aj s ohľadom na fakt, že v súčasnosti sa medvede ľudí príliš neboja. Ak sa napriek opatrnosti ocitnete v ich blízkosti, môžete sa pokúsiť medveďovi prihovárať tlmeným hlasom a pomaly ustupovať.

Dokáže laik rozpoznať, že situácia je alarmujúca a že mu hrozí bezprostredný útok?

