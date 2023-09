Parťák do revíru

PR: Odkiaľ pochádzate?

Som rodáčka z Liptovského Jána. Počas štúdia som brigádovala v lesoch v Jánskej doline, zapájala sa do pestovnej činnosti a vyznačovala turistické chodníky. Aj moja prastará mama pracovala v lese, a to až do svojej deväťdesiatky, dožila sa 92 rokov. V Liptovskom Jáne mám ešte jednu sestru i ďalších príbuzných, druhá sestra býva v Liptovskom Mikuláši. Rodičia už, žiaľ, zomreli.

Ing. Katarína Garajová žije s rodinou v Obyciach. Pracuje ako technička požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a civilnej ochrany OZ Tribeč. Zdroj: Archív KG

PR: Čo vás priviedlo k poľovníctvu a vašej profesii?

Vydala som sa do rodiny, v ktorej je môj manžel už štvrtá generácia lesníkov-poľovníkov. Meno Garaj je známe poľovníckej aj lesníckej verejnosti nielen na Slovensku. Som absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, tam som si urobila aj skúšky z poľovníctva. Nadviazala som na obdobie stredoškolského štúdia v Liptovskom Mikuláši, keď som pretekala v streľbe zo vzduchovky na bežiaci terč za Strednú odbornú školu lesnícku a drevársku v Liptovskom Hrádku. Trénovala som aj na malokalibrovkovej strelnici v Červenom Kúte.

