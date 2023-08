Chrastková je veľká lúka, možno aj desaťhektárová, a takmer v jej strede je krásna horáreň s dvoma manzardami. V jednej izbe malo kanceláriu polesie, druhá slúžila ako spálňa pre hostí. V tom čase bol polesným Gejza Repka, ktorý už dnes, žiaľ, nie je medzi nami. Ako všetci, ktorí bývajú na samote, aj jeho manželka pestovala pri dome zeleninu a takisto zemiaky, ktoré, ako to už medzi horami býva, začali navštevovať diviaky. Nepomohli strašiaky ani vlčiak priviazaný pri drevenej búde.

Keď sme ráno prišli k zemiačnisku, videli sme božie dopustenie. Zemiaky zničené a pes i búda doslova obhádzané výkalmi. Bolo to do smiechu, ale aj jedu. Keďže som mal so sebou brokovnicu, polesný ma požiadal, či by som nezostal na noc varovať zemiaky. Okolo polnoci naozaj prišiel diviak. Podľa stopy a výšky musel mať vyše dvesto kilogramov. Bol známy v šírom okolí a nejeden poľovník vďaka nemu prebdel pár nocí, ale nikto nemal šťastie. Nemal som ho ani ja, hoci mi k nemu chýbalo málo. Keď diviak čosi zbadal, zafučal ako mašina a už ho nebolo. Zmizol v lese smerom na Kozie rohy. Rozmýšľal som, ako ma mohol spozorovať, lebo vietor som mal dobrý – fúkal dolu dolinou. V žiadnom prípade ma nemohol zavetriť. Svoje miesto som neopustil dúfajúc, že by sem zablúdi ešte nejaký lanštiak. Asi o pol hodiny som počul, ako ide po diviakovej stope diviačica s prasiatkami. Keď som ich mal takmer na dostrel, zagrúlili, zafučali, a už ich nebolo.

Opäť ma to prekvapilo, lebo ako som už spomenul, mal som dobrý vietor. Tak som si povedal, že si trochu zdriemnem. Aj na mňa prichádzal mikrospánok, keď ma zobudil zvuk praskajúcej halúzky. V jarku, asi tridsať metrov odo mňa, som zbadal niečo ako obrovského diviaka. Zachoval som pokoj a zisťoval, kde má hlavu a kde zadok. Lenže po pár sekundách, ktoré sa mi zdali byť večnosťou, sa domnelý diviak postavil a začal nadávať. Takmer som spadol na zadok.

Čo sa vykľulo z diviaka? Príbeh pokračuje na druhej strane...