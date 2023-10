Ujo Karčika mal 75 rokov. Bol to dobrák od kosti a veľký huncút. Prisadol si k nám, zahľadel sa do ohňa v kozube a započúval sa do rozhovoru o blížiacej sa svadbe jedného z nás. V jeho očiach sme spozorovali plamienok a bolo nám jasné, že si na niečo spomenul. Netrvalo dlho a rozpovedal nám príbeh, ktorý odhalil isté tajomstvo.

KAČICE NA SVADBU

„Bolo to vari pred 40 rokmi a už sa azda k tomu môžem priznať. Kamarát Fero mal svadbu pred sebou. Jedného dňa ma navštívil a požiadal, či by som mu neulovil aspoň tri kačice na svadobný stôl. Ja, že samozrejme!“ začal ujo Karčika. Celý život prežil v prírode ako lesník. Presne vedel, kde sa postaviť na ťah kačíc, aby nejakú doniesol domov. Vonku už síce prsty na rukách oziabalo, ale dal sľub a chlap svoje slovo dodrží, aj keby mal večer na poľovačke mrznúť!

No ako čas plynul, začal sa ho zmocňovať divný pocit. Ako naschvál nielen že na kačicu nevystrelil, ale vlastne žiadnu ani poriadne nevidel! Bolo týždeň pred svadbou a Fero mu zaklopal na dvere. Reku, či tie kačice na svadbe budú. „Ferko, samozrejme,“ uistil ženícha i seba. Keď však zavrel dvere, pot mu stekal po čele, lebo kačicu ešte stále neulovil. Zato mu v hlave skrsol plán.

Mnohí sa pýtali, kde ulovil také vykŕmené kačice. Tvrdil, že je to na Slovensku nový druh .

ODHALENÉ TAJOMSTVO

Doma chovali sliepky aj kačice. Tak ako každý večer ich išiel opatriť. Vtom dobehol z dvora celý zadychčaný a kričí na ženu: „Líška nám kradne kačice!“ Vzal si brokovnicu a utešoval ženu, že to tej ryšavke nedaruje. Padol síce výstrel, ale strelec sa vrátil do kuchyne sklamaný. Žena mu nadávala, vykričala, že je poľovník, ktorý si ani hydinu nevie ochrániť. Skromne počúval výčitky, no v duchu bol hrdý na svoj dokonalý plán. Počkal, až žena zaspí, a vykradol sa z domu.

Kačice ošklbal a ráno ich odniesol budúcemu mladoženáčovi. Po svadbe sa ho mnohí pýtali, kde ulovil také vykŕmené divé kačice. Presvedčivo tvrdil, že je to ten, na Slovensku nový druh. Nikomu sa jeho slová nezdali divné, však bol lesník a isto mal lepší prehľad o miestnej faune ako oni. Žiaľ, Fero si už tento príbeh nevypočul. „Ja som vlastne sľub splnil. Verím, že Fero sa tam hore na nás usmieva a toto malé klamstvo mi odpustil,“ ukončil svoje rozprávanie figliar ujo Karčika.