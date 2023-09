Tohto srnca som si vyhliadol ešte počas marca, kedy už bol vytlčený, čo naznačovalo že ide o staršieho srnca. Vysoké špicaté parôžky, ktoré nosil na hlave by mohli byť pri potýčkach s inými srncami nebezpečnou zbraňou. Aj keď som videl počas jarného obdobia viacero dobrých srncov, zaumienil som si, že srnca škodníka musím ešte pred rujou uloviť. Jeho teritóriom boli zarastené ovocné sady, ktoré sú zo všetkých strán obklopené poliami s lucernou, takže za pašou mohol ísť kamkoľvek. Už v máji som absolvoval pár vychádzok do lokality, v ktorej sa mal nachádzať ale bezvýsledne. Prišiel jún a s ním aj povolenka na srnca 3. vekovej triedy a ja som ostal verný svojmu posedu na rozhraní lucernového poľa a ovocného sadu.

Ilustračné foto Zdroj: Marianna Rajská

Nastala séria vychádzok, pri ktorej som mohol pozorovať a natáčať veľa zvierat, postupne som spoznal všetkých obyvateľov ovocného sadu. Konečne, jeden večer po daždi som spozoroval vo vysokej lucerne srnca. Ani neviem ako vyšiel, jednoducho tam stál a rýchlo bral pašu. Vonku sa nezdržal dlhšie ako pár minút a už sa rýchlym krokom poberal nazad do sadu. Vtedy som uvažoval či sa mám nachystať na streľbu alebo ho radšej poriadne prečítať. Ostal som pri ďalekohľade, ktorý mi priblížil veľkého srnca s krátkym hrubým krkom, dojem podporovala aj kratšia široká hlava s výrazným prechodom z čelovej časti ku nosu. Vyzeralo to tak, že by to mal byť starší srnec, na ktorého som mal povolenku. Pri ďalšom stretnutí sa pokúsim srnca uloviť.

Ilustračná fotografia Zdroj: Tibor Bédi

No ten, ako by to vedel zasa nie a nie sa ukázať. Až opäť raz po jednom prudkom letnom daždi som sa vybral na posed, no už bolo neskoro, srnec už bol vonku asi 40 metrov od posedu. Nevyrušil som ho, v kľude zatiahol do krytu trnkovej steny. Do pol deviatej z toho miesta vytiahli postupne tri srny. Dočkal som sa aj srnca vyšiel asi 70 metrov od posedu ale porast lucerny bol v tých miestach tak vysoký, že sa mi naňho nedalo bezpečne zamieriť a o chvíľku sa mi v poli úplne stratil. Mierne znechutený som večer odchádzal z posedu a spriadal som ďalšie plány ako so srncom vybabrať. Našťastie konečne skosili aspoň časti lucernových parciel, aj pred mojim posedom. Nasledujúci deň bolo počasie pod mrakom, tak som sa rozhodol poobede okolo druhej skúsiť šťastie. Do batoha som si pribral aj knihu, nech si skrátim to dlhé čakanie. Sedel som na posede do desiatej, videl som množstvo zvery, zážitky boli skvelé ale srnec znovu nevytiahol. Ďalší deň som sa rozhodol ostať na posede od večera do rána, no znovu s rovnakým výsledkom. Srnca sa mi potom podarilo vidieť ešte raz, ale znovu som nemohol loviť, lebo stál v smere tak, že sa za ním nachádzala chalupa. Srnec akoby bol začarovaný. Blížil sa koniec júna a ja som začínal uvažovať, že mi asi nie je súdený, bol som však rozhodnutý počkať do konca mesiaca a ak sa to nepodarí vyhľadať si iného srnca. Mesiac sa skončil a srnec sa mi stále poctivo vyhýbal.

