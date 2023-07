TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Úrady ľuďom v meste Kleinmachnow odporučili, aby nevychádzali zo svojich príbytkov a nepúšťali von ani svojich domácich "miláčikov". Policajti a hasiči vo štvrtok ráno na sociálnych sieťach uviedli, že ide zrejme o levicu.

"Nevieme odkiaľ prišla," povedal hovorca berlínskej polície. Dodal, že nijaké zoologické záhrady, zooparky ani cirkusy nachádzajúce sa v oblasti útek takejto šelmy nehlásili.

🚨 BREAKING | A wild animal - believed to be a lioness - is on the loose on the outskirts of German capital Berlin pic.twitter.com/s5suvlQE51