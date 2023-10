Príkladne koordinovaná akcia priniesla s ročným odstupom relevantné údaje a poznatky, ktoré sú pre zmysluplné manažovanie tejto šelmy potrebné ako soľ. Ako s nimi teda naložíme?

Územie, kde prebiehalo sčítanie medveďa hnedého Zdroj: Archív autora

Pod gesciou obvodných poľovníckych komôr (OPK) Detva, Zvolen, Banská Bystrica a Brezno prebehlo druhé sčítanie medveďa hnedého na Poľane a v jej blízkom okolí. Záujmové územie tvorila poľovná plocha 29 poľovných revírov s celkovou výmerou 996,1 štvorcového kilometra.

Pozorovatelia boli 2. septembra plánovane rozmiestnení v jednotlivých revíroch. Na každom stanovišti v čase od 18. do 22. hodiny zaznamenávali všetky spozorované jedince. Zapísali aj čas pozorovania, prípadne iné skutočnosti (špecifické sfarbenie, počet mláďat a pod.), aby sa v čo najväčšej miere vylúčilo možné duplicitné zarátanie jedinca. Pri sčítaní sa využívala moderná pozorovacia technika ako nočné videnia a termovízie, ktoré takúto činnosť výrazne zefektívňujú. Termín akcie bol prispôsobený obdobiu splnu Mesiaca pre čo najlepšie svetelné podmienky. Takisto príhodne sa stretol s obdobím dozrievania kukuríc, ktoré už boli v niektorých prípadoch obkosené, prekosené alebo aj pozbierané. Do sumarizácie výsledkov sčítania sme zahrnuli len revíry, ktoré orograficky spadajú do pohoria Poľana, respektíve tvoria jeho predhoria s obhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou. Pozrime sa, čo sme zistili.

Pokračovanie na 2. strane