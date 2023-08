Vretenica sa mu však pomstila tým, že svojho záchrancu uhryzla do ruky. Muž potom skončil v nemocnici v Krnove neďaleko Ostravy so silnou nevoľnosťou.



"Príchod pacienta do našej nemocnice si vynútili návaly horúčavy, silné potenie a tráviace ťažkosti," uviedol Bronislav Čapek, primár oddelenia intenzívnej starostlivosti nemocnice pre portál novinky.cz.

"Stupeň otravy bol pomerne závažný, preto sme príznaky konzultovali s toxikologickým centrom KARIM Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a požiadali sme o antisérum. Muž bol po niekoľkých dňoch hospitalizácie prepustený domov," dodal.

Prvým príznakom uhryznutia sú dve až štyri malé ranky, okolo ktorých sa objaví opuch s výrazným bledým stredom, pripomína portál. Nasleduje zvýšená teplota sprevádzaná silným potením, zvracaním, bolesťami brucha alebo hnačkou. Smrteľné účinky jedu zmije sú zriedkavé, pričom najväčšie nebezpečenstvo predstavuje uhryznutie pre deti do troch rokov.

Komplikáciou však môže byť výrazný opuch, nebezpečný najmä v oblasti krku a hlavy. Otrava jedom zmije má postupný nástup. Je dôležité zabezpečiť prevoz pacienta do zdravotníckeho zariadenia. Poranenú časť tela treba chladiť, ale nie ľadovať. Jed zmije by sa nikdy nemal vysávať, rana by sa nemala rezať a končatina by sa nemala škrtiť.