Ako známeho šampióna ho pozývali s otcom aj na úradné poľovačky do revírov v Ľubochni a Korytnici. No vráťme sa na začiatok príbehu, do šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď sa pre Broka skončili časy prenasledovania sliepok a kačíc po dvore našej horárne a začal sa ostrý výcvik. Otec vzal mladého neskúseného farbiara do hory.

Po polhodinovom výstupe strminou Hlbokého ho naložil do ruksaku, aby sa celkom neunavil, kým dôjdu do odľahlých partií revíru, kde sa celý rok zdržiavali diviaky. Čo čert nechcel, výcvik Broka sa začal práve v čase, keď bachyne mali pruhované diviačiky. Pri ich ochrane sa odvážia zaútočiť aj na rysa, vlka či medveďa, nieto na psíka. Otec v dobrom úmysle vypustil Broka z ruksaku, ten hneď zacítil pach prasiatok a odskočil do mladiny. Po chvíľke bolo počuť štekot a kvíkanie. Brok bol celkom zaujatý naháňaním malých prasiatok. Ani nezbadal, ako sa k nemu zozadu prirútila diviačica a ostrým klom ho prehodila za seba.

Diviačica Zdroj: Pavol Bukovan

DO KÚPEĽOV!

Bolo to krutá lekcia. Psík sa doplazil na chodník s rozpáraným bruchom, črevá vliekol za sebou. Otec nestratil duchaprítomnosť. Psíka naložil aj s črevami do ruksaku a ponáhľal sa do Liptovských liečebných kúpeľov rovno za riaditeľom MUDr. Kuchtom. Ten dobre poznal Broka z návštev detí v horárni. Privolal dvoch službukonajúcich lekárov a vysvetlil im postup, čo majú urobiť, aby zastavili krvácanie. Zachránili psíkovi život. Mal už vysokú horúčku, museli najskôr očistiť a vydenzifikovať črevá, až potom nasledovalo zašitie brucha. Našťastie vnútornosti zostali nepoškodené.

Samotní lekári boli zvedaví, či psík prežije. Ten sa už na druhý deň postavil, lízal si zašitú ranu a chlípal vodu. Na tretí deň si dal mlieka a začal reagovať na cvičné povely. Len rana ho svrbela. Stále si ju lízal, až sa znova otvorila. Brok musel opäť do ordinácie v kúpeľoch, kde mu ju zašili a zabandážovali. Potom sa už do troch týždňov úplne zahojila. Bandáž mu odstránili a po mesiaci bol mladý farbiar fit.

ŠAMPIÓN

Medzičasom dorástol na riadneho farbiara a otec bol zvedavý, ako sa po lekcii od diviačice bude správať na poľovačke. Honci a strelci mu na výrade referovali, ako Brok podľa frekvencie brechania obháňal čriedu diviakov a hnal ju na strelcov. Skoro vždy sa podarilo uloviť nejakého diviačika a Brokovi sa ušla za odmenu pochúťka z vývrhu. Dobre si zapamätal pach diviačej zveri. Vyslúžil si titul „šampióna“ a bol častým hosťom aj na spoločných poľovačkách organizovaných lesným závodom v Ružomberku alebo v Ľubochni, kde sa po rokoch stretol

na chovnej stanici bavorských farbiarov i so svojou matkou Hexou.



Autor: IGOR MICHALÍK (Archív PaR 07/18)