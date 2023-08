TASR to povedal starosta obce Imrich Paľko s tým, že nemajú problém so šelmami, ktoré by chodili do nezabezpečených kontajnerov.

Ako dodal, medvede však sú pod Poľanou premnožené, ničia úrodu a trhajú ovce. "My, čo žijeme na vidieku, s tým máme problém. Sme malý kataster obce a nemôžeme sa voľne pohybovať. Medvede máme na jednej strane dediny a aj na druhej," objasnil. Podľa jeho slov ľudia, ktorých sa táto situácia netýka, sú proti tomu, aby medvede regulovali. "Takí, ktorí tu nežijú, si to nevedia predstaviť. Zatiaľ to nevidím tak, že sa táto situácia v súčasnosti na Slovensku vyrieši," spomenul. Poznamenal, že množstvo medveďov pod Poľanou má vplyv aj na turizmus, pretože ľudia sa boja chodiť do lesa.

Obce totiž môžu získať z Environmentálneho fondu dotáciu na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom. "Podporené budú projekty na nákup, výstavbu a zabezpečenie stojísk na komunálny odpad a kontajnerov, prípadne aj na zaobstaranie elektrických ohradníkov či iných foriem ohradenia alebo konštrukcií," skonštatoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.

Hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková pre TASR uviedla, že zásahový tím neeviduje tento rok žiadne hlásenia z obce Kriváň. Pre nastavenie opatrení a riešenie situácie je však podľa jej slov nevyhnutné, aby samospráva a aj obyvatelia s tímom komunikovali. Zdôraznila, že sa to týka všetkých problémov, ktoré spôsobuje medveď.

Zhrnula, že v Detve sa v súčasnosti situácia s výskytom medveďov v intraviláne upokojila. "Dôvodom je najmä dozretá kukurica na poliach v okolí, kde sa aktuálne medvede prioritne zdržiavajú," zdôraznila. Podľa medializovaných informácií sa totiž medveď počas júlového víkendu (22. - 23. 7.) v noci prechádzal v okolí autobusovej stanice a obchodného centra v Detve.

Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana dlhodobo upozorňuje na to, že s populáciou sa niečo deje a zmena ich správania je prudká. Riaditeľka Správy CHKO Vladimíra Fabriciusová doplnila, že na Poľane bola regulácia medveďov naposledy pred šiestimi rokmi. Podľa nej je potrebná legislatívna podpora i úprava smernice o druhoch tak, aby chránené druhy mohli byť riadené.